En horas de la mañana dialogamos con Maximiliano Almonacid quien representa a los trabajadores gastronómicos y hoteleros de El Bolsón, en la oportunidad el gremialista explicó como se viene trabajando desde el gremio junto a la cámara de turismo y el sector empresarial a fin de preservar la fuente laboral."La situación es muy compleja, de mucha incertidumbre a largo de todo el país ya que nuestro sector, el turístico es y vamos a ser de los más golpeados económicamente y laboralmente; Se está previendo que un 50% de las Pymes gastronómicas vayan a cerrar sus puertas en los próximos tres a cuatro meses, pero esto es lo que está pasando y estos son los números en claro a nosotros no nos gusta andar con rodeos" sostuvo Almonacid.Seguidamente agregó que previendo estos números se está trabajando fuertemente con el objetivo que ha impuesto el secretario general de que no cierre ningún comercio y por ende no sean despedidos los trabajadores.Reunión ampliada con la cámara de turismo y el sector empresarialCon todo, el referente sindical destacó que hace dos semanas han mantenido una reunión ampliada entre la cámara de comercio y el sector empresarial con el objetivo de Buscar puntos en común y trabajar en conjunto, "se plantearon varias cuestiones, incluso hasta el tema subsidios, dado que, si aquí se tendría que subsidiar mensualmente hasta el mes de octubre, que es lo que vamos a informar a Buenos Aires en estos días, serían cerca de 10 millones de pesos para sostener los casi 1000 puestos de trabajo que general actividad".Seguidamente Almonacid destacó el acuerdo al que se llegó en el mes de abril, "si no hubiésemos llegado a un acuerdo esto habría sido mucho más grave, las empresas a nivel nacional querían acogerse al artículo 221 de la ley 20744 por la cual las empresas podían recurrir a la suspensión, por hasta 75 días por factores externos, sin goce de sueldo para los compañeros o bien el despido justificado, pero en un trabajo en conjunto entre el Ministerio de trabajo y el gremio logramos evitar esto, porque de haber quedado como estaba legalmente no íbamos a tener herramientas para accionar ante los despidos masivos que iban a hacerse, sin indemnización, esto se pudo evitar con un trabajo minucioso y en conjunto", detallo Almonacid.Más adelante explico que también se tuvo que trabajar en la reducción de los sueldos, "aunque en principio fue solamente por el mes de abril, ahora toca el mes de mayo por lo que vamos a ver cómo se avanza, habida cuenta de que hay reuniones hasta último momento para trabajar al respecto, por eso estamos muy atentos para poder informarle a todos los compañeros y ver qué va a pasar aquí en la región", enfatizó el sindicalista.