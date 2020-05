La historia de esta joven madre con su hijita de 6 años que se metió en un lote, que ya tiene un ocupante, género revuelo en el barrio Amancay en Loma del Medio al punto que denuncian amenazas con armas de fuego, pero no es única, es la misma que viven varias parejas que decidieron empezar su historia y la pandemia los está complicando, al igual que Caro, María Pía también nos contó lo que está viviendo.El hecho de la cuarentena y la caída de fuentes genuinas de trabajo ha hecho que mucha gente que alquilaba hasta hace 50 días atrás, al no tener ingresos deben dejar los lugares en los que vivían, Carola es una joven mamá con una criatura de 6 años que ante esta circunstancia tuvo que agarrar una carpa y armarla en un predio que es de otro vecino, esto generó una discusión en el interior del barrio Amancay que incluso llegó sufrir amenazas con arma de fuego, " yo estoy dispuesta a irme porque el dueño del lote me mostró que tiene certificado de ocupación, pero paso por acá desde hace mucho tiempo y lo veo siempre igual y nunca hacen nada por eso me metí acá, pero estoy dispuesta a irme si me dan un lugar seguro donde pueda ir con mi hija", explicó la joven madre.Historias similares y el mismo pedidoEste es un reflejo de la situación que vive en varias parejas que intentan comenzar a escribir las primeras hojas en el libro de su historia de vida aquí en nuestra localidad sin embargo pandemia de por medio falta de trabajo hacen que deban elegir una carpa y un terreno baldío para poder pasar los días de cara a un invierno que viene Y promete ser más crudo que años anteriores el reclamo de las parejas es el de todas el mismo exigen al municipio que haga algo para saludarlos que hagan algo para sacarlos de la situación de calle en la que viven desde Desarrollo Social La respuesta es la misma hay mucha gente que está en la misma situación y no podemos atender a todos.En concordancia también durante las últimas horas se tomó conocimiento de la situación que vive María Pía y su pareja también dos chicos nacidos y criados en El Bolsón que no encuentran un lugar físico donde vivir y lo hacen en una carpa en condiciones desfavorablesMaría Pia también“Yo soy nacida y criada acá y mi pareja igual, con el tema de la familia hace muchísimo tiempo que deje de vivir con mi familia y más ahora con todo este tema del virus nadie quiere abrirte las puertas de su casa”, nos cuenta María Pia.Seguidamente comento sobre la respuesta del área de desarrollos social municipal, “la atención del municipio es cada vez peor, habíamos tomado un terreno, pero nos desalojaron sin darnos una solución y ellos mismos vieron que vamos armando carpa todos los días, así y todo, hoy fueron a sacarnos del lugar en el cual pusimos la carpa diciendo que me habían echo una denuncia penal y no me dieron una solución”, explicó la joven que también vive en una carpa.Cabe destacar que desde hace ya cerca de 10 años la localidad de El Bolsón tiene un déficit habitacional que ronda las 1500 familias este número están plasmados en el listado qué va creciendo año a año con la falta de lotes sociales por lo que estas jóvenes parejas indefectiblemente deberán anotarse y esperar su turno para conseguir un lote o verse en la obligación de ocupar un espacio que ya no esté ocupado en alguno de los barrios que van surgiendo.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |