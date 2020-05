Así lo confirmaron los referentes de la feria popular de El Bolsón junto a los concejales Rosa Monsalve y Silvana Garach. Será los días jueves, viernes y sábados en el predio del club Unión ubicado en el barrio Obrero. Habrá 40 puestos que se irán turnando por día para los 120 trabajadores populares y podrán ingresar hasta 40 personas en simultáneo.Esta mañana las referentes de la feria la saladita recorrieron el tinglado y el predio que tiene el club Unión en el barrio Obrero destacando que tras las gestiones realizadas por la concejal Rosa Monsalve el club prestó las instalaciones para que la feria La Saladita pueda volver a funcionar, "hicimos un listado que engloba a 120 familias que son las de orden prioritario, que se distribuyen en tres turnos de 40 puestos por día”, explico Mara Vega una de las referentes de la feria.Seguidamente María Elena otra referente confirmo que serán tres turnos de 40 los puesteros que podrán ingresar incluyendo todos los rubros menos el de los alimentos, "estuvimos durante el día de ayer trabajando, tomando medidas y haciendo un croquis de cómo va a ser el trabajo, teniendo en cuenta que vamos a abrir el portón que da a la avenida costanera y allá habrá dos personas que son de la feria y van a ir controlando no sólo la higiene y las medidas de seguridad pertinentes sino la cantidad de gente que va a ingresar explicó la feriante".Más adelante las concejales Monsalve y Garach explicaron Cuáles son los alcances de este acuerdo que se rubricara este miércoles en el concejo deliberante, "vinimos a recorrer el espacio y ver como acomodaron el lugar los feriantes, ahora resta que se elabore un protocolo de trabajo el cual será puesto a consideración y luego rubricado entre los feriantes y los concejales” explicó la concejal Garach.Finalmente la concejal Rosa Monsalve destacó que sí se cumplen las medidas de seguridad este será un paso muy importante para que dé a poco pueda ir volviendo la feria a su normal funcionamiento , “será los días jueves, viernes y sábados con la presentación de hasta 40 puestos por día y la misma cantidad de feriantes como de vecinos que puedan ingresar apelando a que el vecino que venga la feria venga busqué lo que está necesitando y salga rápido para que pueda ingresar otro vecino también".Finalmente explicaron que los sanitarios que tiene el club fueron puesto también a disposición de los feriantes, no así de las personas que vayan a la feria en virtud de que son baños que no están preparados para el uso masivo por lo que por el momento serán entonces de uso de los feriantes.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |