En su paso por la ciudad andina, la gobernadora, Arabela Carreras, se reunió con integrantes de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica de Bariloche y de la Cámara de Turismo de la ciudad para continuar evaluando acciones para enfrentar la crisis del sector en la zona cordillerana.En ambos encuentros, los sectores expresaron las problemáticas surgidas en la Región Andina a raíz de la emergencia sanitaria que ha detenido la actividad turística en todo el país.Participaron representantes de la Asociación de Hoteles de Turismo, la Asociación de Hostels, la Asociación Turismo Activo Patagonia, laAsociación de Ejecutivas de Empresas de Turismo (ASEET Patagonia), laAsociación de Agencias de Viajes y Turismo (AAVYTUBA), la Asociación de Empresas Transporte Automotor de Pasajeros, la Cámara de Agencias de Autos de Alquiler, el Bariloche Bureau, la Asociación Empresarial Área Catedral y la Asociación Turismo Estudiantil BA."En años anteriores, en esta época, el turismo ya mostraba un fuerte caudal de personas, lo que comenzaba a mover la actividad económica en la ciudad. Hoy, al no registrar ingresos tras 100 días de aislamiento y detención de la actividad, el sector turístico comienza a sumergirse en una crisis muy profunda", indicó Arabela.La Gobernadora anunció que junto a estos sectores se acordó declarar a la Región Andina como Zona de Desastre en materia de turismo. En los próximos días elevará un proyecto de ley a la Legislatura rionegrina para efectivizar esta herramienta y planteará la problemática del sector a nivel nacional.El sector privado reconoció el esfuerzo que ha hecho la Provincia en los últimos meses en materia impositiva y crediticia, por lo que no hubo nuevas demandas. Sí se abordaron temas específicos de las distintas actividades y se dialogó sobre situaciones puntuales de algunas empresas.Por otro lado, en su paso por San Carlos de Bariloche, la Gobernadora Carreras recorrió distintos barrios de la ciudad, visitando a vecinos que desarrollan tareas solidarias con quienes analizó la situación de los sectores más desfavorecidos de la localidad.