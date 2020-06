Anahí es una vecina que llegó hace más de 7 años a vivir al barrio y nos cuenta cómo fue creciendo no sólo espiritualmente, sino que también familiarmente del esfuerzo de haber criado 9 hijos, pero también habla de cómo sacar el barrio adelante comenzando por hacerse cargo de lo que cada uno genera, “Soy consteladora familiar reikista terapeuta floral y quiero ser noticia en mi barrio también, porque pasan cosas buenas aquí y soy parte”.Inmerso en un período de violencia el sector sur del barrio Irigoyen está viviendo momentos que con el tiempo serán vistos como una bisagra en la historia del mismo como tal. Anahí ofrece su conocimiento su tiempo y su tesón para poder generar un grupo de vecinos que lleven adelante distintas acciones para lograr que el barrio vuelva hacer un barrio tranquilo donde la paz sea lo que reine y los chicos puedan jugar libremente por las calles.“Mi casa era un rancho de cantonera en un pedrero. Trabaje acá con ayuda de viajeros de todas partes del mundo. Hice mi propia mezquita donde se filmó aquí la película se Pablo Agüero Madre de los Dioses, entonces este barrio no puede vivir lo que está viviendo”, explica Anahí Aguirre.Seguidamente la vecina preocupada por la situación agrego, “Quisiera un espacio para ofrecer lo que se. En este barrio. Donde pasa una tragedia tras otra. Dónde está plagado de perros que se odian tanto como los vecinos. Donde nadie ofrece nada, yo ofrezco lo que se, y sé que cada vecino es muy bueno en algo hay que buscar en que es bueno cada uno y ofrecerlo a la comunidad”.Sobre la presencia policial Anahí destaco que pasa cada hora y hacen guardias, pero la violencia está en la gente, “Quisiera que decir además de policía hace falta comunicación. Respeto. Trabajo para que un barrio progrese. No se trata de matar a los malos. Ni de quemarles la casa”, enfatizo.Soy consteladora familiar reikista terapeuta floral y quiero ser noticia en mi barrio también, porque pasan cosas buenas aquí y soy parte.Finalmente destaco, “estoy disponible para ayudar a quien lo pida con lo que sé, no tengo dinero, pero tengo saberes para ofrecer en este tiempo tan oscuro.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |