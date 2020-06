En su visita a la localidad de El Bolsón la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras fue consultada por la situación que se da en el límite del paralelo 42 entre Chubut y Río Negro con los cuentapropistas que necesitan transitar por esta frontera caliente que propone la provincia de Chubut y que los deja sin poder ganarse el sustento diario.En momentos que entregaba equipamiento para el hospital de área de El Bolsón y luego de destacar que este hospital está al servicio de toda la región la gobernadora se refirió a la situación que se da con Chubut explicando que la misma situación se genera con la provincia de Buenos Aires en Carmen de Patagones y con Neuquén en Cipolletti, Con quienes ya han llegado a un acuerdo de transitabilidad, pero con Chubut se complica, "no queremos que nuestros ciudadanos sufran innecesariamente criterios políticos que no hacen al espíritu comarcal que debemos sostener”, sostuvo la gobernadora de Río negro.Siempre que Chubut lo necesitó estuvimosConsultada la gobernadora sobre el dialogo con Chubut para resolver la situación de los cuentapropiestas Carreras explico, “estamos dialogando para que se pueda retomar el espíritu de la Comarca Andina, como ya lo hemos logrado en las áreas de Viedma/Patagones y Cipolletti/Neuquén, la idea es cercar las regiones para que el límite interprovincial no sea un obstáculo, porque su gente siempre ha tenido esa voluntad”.Rápidamente agrego, “En esas comarcas hemos logrado más rápidamente un vínculo, mientras que sobre las restricciones imperantes en Chubut, contrapuso que “siempre hemos respondido y lo seguimos demostrando con cientos de personas atendidas diariamente en el hospital de El Bolsón”.A la espera de los permisosEn relación a los listados de beneficiarios elevados por los intendentes para su aprobación, destacó que “tenemos un gran avance a través del dialogo entre nuestros ministros y sus pares del Chubut, aunque, así como el hospital de El Bolsón atiende sin distinción a todas las personas que vienen de la Comarca Andina (tanto chubutenses como rionegrinos), el mismo sentido solidario es el que esperamos de los funcionarios vecinos, que hasta el momento no lo observamos de la mejor manera”.No sabemos qué criterio utiliza ChubutRio Negro leva un conteo de testeos muy superior la media nacional, destaco Carreras y explico que Chubut no ha mantenido dialogo con Rio Negro para trabajar en conjunto, “nos preocupa la diferencia de criterio que tenemos en el testeo para coronavirus. Nosotros sabemos muy bien cuando tenemos un caso, lo abordamos, lo acotamos, pero no hemos tenido dialogo entre los sistemas sanitarios de ambas provincias para saber cómo se están haciendo las pruebas de campo. En Río Negro hay casos positivos, sabemos dónde están y los vamos a buscar para poder tratarlos”, enfatizo.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |