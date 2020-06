El incidente vial ocurrió durante la tarde noche del día viernes, cuando camión que se dirigía hacia desde el sur sentido a San Carlos de Bariloche se despisto y término atravesado en la cinta asfáltica siendo colisionado por otro transporte que transitaba en sentido contrario.El incidente Vial se registró anoche pasadas las 20:30 en el acceso a cerro Tronador, allí y por la presencia de nieve y un manchón muy importante de hielo el conductor de un camión de bandera chilena no pudo controlar su unidad y término atravesado en la cinta asfáltica.En consecuencia, otro transportista que se dirigía hacia el sur, desde San Carlos de Bariloche se encontró con el panorama de frente y no pudo evitar la colisión, por el impacto uno de los camiones quedó literalmente colgado de un barranco por lo que los ocupantes que debieron ser auxiliados.Según destacaron integrantes de la CNRT no hubo lesionados, pero si un trabajo muy importante para poder recuperar la transitabilidad de la calzada, aunque desde vialidad nacional se volvió a confirmar en cierre de la ruta en el tramo El Bolsón--Bariloche.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |