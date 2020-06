Luis Mella es uno de los 120 trabajadores cuentapropistas que están esperando desde hace ya más de un mes que la provincia de Chubut autorice un listado de trabajadores que podrán ingresar al noroeste chubutense a ganarse el sustento, sin embargo, con distintas excusas los tiempos se van dilatando y los trabajadores pierden la fuente de ingreso.Cansados de esperar, esta mañana los cuentapropistas volvieron a dialogar con los medios, en este caso Luis Mella explico cómo nuevamente les vuelven a tomar el pelo con el acuerdo que se firmaba y finalmente no pasó nada, "nosotros fuimos supuestamente el convenio que se firmó por lo que yo entendí, era para hacer que nosotros podamos tener nuestro permiso y en teoría no está sucediendo nada, porque estamos como el primer día, eso es lo que yo veo por ahora”, enfatizo el trabajador que no puede cruzar las frontera caliente que propone Chubut.Sobre el tiempo que tienen que esperar los trabajadores para que el Chubut decida hacer caso a esta acta acuerdo Mella agregó, "lo que yo entendí, es que nosotros pedimos que se agilice el trámite, nosotros mandamos una persona al municipio de El Hoyo para hablar, lo atendieron muy amablemente todo, le dieron un número de teléfono y le dijeron que él tiene que ingresar a la página a solicitar el permiso. Entonces nosotros decimos que no nos sirve, porque nosotros lo estamos haciendo eso, pero el permiso nunca llega, nosotros lo que queremos es que por intermedio de los municipios, principalmente de El Hoyo y Lago Puelo que agilicen el trámite, que ellos ingresen a la página, que eso se comuniquen ellos, porque tienen el listado de las personas no solamente los 120, tienen además de gente que tiene que pasar a realizar estudios, trabajos domésticos”, señalo el cuentapropista.Más de lo mismoMás adelante y en relación a si los cuentapropista finalmente creen en este acta acuerdo firmado por los intendentes sienten que es otra pérdida de tiempo? el trabajador fue muy claro su respuesta, "mira para mi es más de lo mismo, digo la verdad , es más de lo mismo porque nosotros tuvimos por suerte y gracias a dios , una comunicación directa con Pogliano por intermedio de Eduardo Cámara y gracias a esa comunicación el señor intendente nos atendió, él se comunicó con el con el ministro de gobierno de Rio Negro , además se comunicaron con el ministro de gobierno de Chubut, quien se comprometió, se escucharon las conversaciones, se comprometió Gracini a darnos los permisos. ¿Entonces para qué dan tanta vuelta en darnos los permisos y podamos pasar a trabajar?”, se preguntó Luis Mella.La letra chicaDe todas maneras, quedó en claro que es un acuerdo agarrado de los pelos, porque una de las cláusulas manifiesta que de darse algún caso positivo de coronavirus en el Noroeste chubutense estos permisos se revocan automáticamente, dejando a los trabajadores de nuevo en la vía tras semanas de lucha por el derecho de trabajar.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |