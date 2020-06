El intendente Augusto Sánchez, explicó que "por ser nuestra localidad un lugar sin transmisión comunitaria del virus, las personas podrán circular, trabajar y realizar sus actividades siempre y cuando respeten todas las medidas anunciadas por el presidente Alberto Fernández”.“Seguimos avanzando en la apertura, para de a poco ir normalizando esta situación, es ahora cuando mas responsables tenemos que ser, actuemos con conciencia, porque la única forma de terminar con esto lo antes posible, es siendo una comunidad respetuosa y solidaria”, expresó el titular del Ejecutivo.Asimismo, informó que "continuamos trabajando junto a la provincia para habilitar el acceso de la ruta provincial 16 lo antes posible. No es algo que se deba tomar a la ligera, hemos presentado nuestras propuestas y recomendaciones para poder hacerlo de forma organizada y minimizando las posibilidades de que el virus entre a nuestra casa”.Finalmente, informó que "a partir de ahora, todas las actividades deben reorganizarse para garantizar la distancia social, sigue siendo obligatorio el uso de tapabocas, y continuarán las restricciones en todo Lago Puelo, para la realización de eventos en espacios públicos o privados de cualquier tipo con más de 10 personas”.Toda actividad que quiera retomar deberá elaborar y presentar su protocolo de funcionamiento para ser aprobada por el Ministerio de Salud de la provincia. Los protocolos se recepcionan al correo: gobierno@lagopuelo.gob.arEl Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio implica:- Las personas pueden circular, trabajar y realizar sus actividades siempre y cuando guarden siempre dos metros de distancia con otra persona.- Todas las actividades que reabren deben reorganizarse para garantizar esta norma.- Es obligatorio el uso del tapabocas.- Higiene de manos y respiratoria- Ventilación de ambientes y desinfección de superficies.- En lugares cerrados no se pueden reunirse más de 10 personas, cumpliendo el distanciamiento, y nunca superando la ocupación del 50 % de la capacidad del lugar.¿Qué está prohibido?- Eventos en espacios públicos o privados de cualquier tipo con más de 10 personas.- Cines, teatros, clubes, centros culturales.- Transporte público de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos de trabajadores y trabajadoras esenciales-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |