Así lo confirmó esta mañana el comisionado de fomento Pablo Albornoz quién junto a Fernando Arbat explicaron Cómo se va a trabajar en este nuevo tramo de limpieza de tendido eléctrico en El Manso.Noticias del Bolsón diálogo esta mañana con el comisionado de El Manso, Pablo Albornoz en relación al comienzo de las obras que incluyen en la limpieza del tendido eléctrico en un tramo de 5km, " hasta ahora se había llegado hasta el kilómetro 15 y eran las dos primeras fracciones que se iban a hacer. Elevamos la nota haciendo el requerimiento y programa consensuando para que se llegue hasta dónde está hecha la trifásica qué es en el kilómetro 19 aproximadamente así que ya a partir de la semana que viene se va a arrancar hacer el otro tramo, el Tercer tramo de 5 tramos que son hasta kilómetro 32", enfatizo Albornoz.Trabajo conjunto con BosquesSobre el trabajo que se viene realizando en conjunto con otros organismos del estado el comisionado agrego, "es muy bueno el trabajo de bosques porque no nos va a facilitar un montón de cosas, para que la gente nos pueda ayudar a ir a limpiar, a quemar y llevársela leña después nos dice cuántos metros son, así ellos pueden cubicar la cantidad que salió y eso es una mano muy grande, si no tenemos que estar haciendo muchos trámites, muchas cosas que por ahí nos llevaría mucho más tiempo para poder ir en tiempo y forma con lo que es la limpieza", detallo el comisionado.A su tiempo el subsecretario de recursos forestales Fernando Arbat explicó el trabajo realizado y cómo influye en la realidad, "Nosotros vimos el trabajo que se hizo, vimos cómo estaba el estado de la línea antes, iniciando la obra y lo vimos posteriormente, su recorrido, vimos las en las nevadas anteriores que tuvo la comuna de El Manso y está que tuvieran estos días y la verdad que Pablo me comenta que no hubo tantos cortes de luz Cómo se vivían antes".Además en este marco de la pandemia también es un beneficio porque si algún árbol se caen en el camino para algún vecino era muy difícil poder trasladarse tanto hacia Bariloche como hacia la localidad El Bolsón hoy el camino están bastante despejado porque también se hizo un trabajo coordinado con la gente vialidad para que después se puedan ensanchar los caminos, enripiar siendo este un beneficio para la comuna de El Manso, un trabajo que si no hubiera sido por el comisionado y está articulación que el género de la comuna con la empresa de Edersa, con el Ministerio de producción, el gobierno, el Splif toda esta coordinación que se hizo hubiera sido imposible", remarco Arbat.Situación socialSobre la situación social el comisionado sostuvo, "En El Manso lo que nos caracteriza es que la gente es muy laburadora, como digo yo todos los días, siempre hay algo para hacer. Nos ha costado mucho poder llevar toda esta situación de la pandemia, pero como lo digo Siempre, esto es un grupo de gente que está trabajando para toda la comuna y estamos entregando los módulos de alimentos toda la semana en tiempo y forma como debe ser, y hay que destacar que esos módulos ayudan muchísimo a la familia porque son 165 familias que reciben módulos escolares de cada 15 días", señaló Albornoz.