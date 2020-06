La búsqueda apunta a una persona de entre 25 y 45 años de edad, no excluyente.Requisitos:· Buena dicción y vocación de servicio / atención al usuario· Diseño e implementación de soluciones para mejora continua y operación automática.· Administración, configuración y deploy de servidores físicos y virtuales. Plataformas Linux (Centos – Debian)· Seguridad, back-up, IDS· Configurando y Tuneando Apache y Nginx· Administrando y configurando BIND· -Scripting: python o Perl/Bash· Automatización y monitoreo de tareas· Nagios , Cacti.· Sendmail y Postfix.· Conocimiento de Infraestructura de Redes, routeo avanzado and switching L2/L3 preferentemente CCNA/CCNP , incluyendo cableado estructurado.· Conocimientos en el manejo y administración de plataforma Mikrotik , preferentemente MTCNA – MTCTCE· Manejo y administración de bases de datos SQL· Diseño e implementación de redes inalámbricas PtP y PtMP Carrier Grade.· Conocimientos de funcionamiento y troubleshooting redes FTTH y de backbone, mediciones con OTDR .· Conocimientos de MSAN orientado a redes de cobre y fibra optica.· Conocimiento y administración VOIP Carrier Grade.· Conocimientos eléctricos VDC – ADC· Inglés medio-avanzado (capaz de establecer conversación fluida e interpretación de bibliografía técnica)· Disponibilidad para realización de guardias y jornada discontinua· Buena predisposición para trabajo en equipo· Carnet de conductorSe ofrece:Participación en un equipo de trabajo, Estabilidad laboral, Buen ambiente para el desarrollo de sus tareas, Retribución acorde, Ingresar a una empresa cooperativa en franco crecimiento.Interesados presentar currículum hasta el Viernes 3 de Julio a las 13 hs.UNICAMENTE por email a cvtelecomunicaciones@coopetel.orgNO SE RECIBIRAN CURRICULUM POR MESA DE ENTRADASColocar en el ASUNTO: TECNICO INSTALADOR-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |