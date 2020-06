Consultado el director de comercio local, Guillermo Gaiero sobre la realidad local en relación al cierre de comercios destacó que cerraron 20 establecimientos comerciales de un total de 1200 siento tan sólo del 2% el porcentaje de comercios que debieron bajar sus persianas en esta pandemia.Tras los abultados números que se manejan a nivel nacional de comercios que vienen cerrando sus puertas en virtud de la pandemia covid-19 dialogamos con el director de comercio del Bolsón Guillermo Gaiero quién nos explicó, " hoy los que tenemos informados acá en la oficina de comercio son unas 20 bajas, más allá de eso puede crecer con alguna baja más de algún comercio que todavía no haya informado en forma oficial a la oficina".Consultado sobre la posibilidad de que haya comercios que han realizado el cierre del negocio pero que no lo hayan informado a la dirección de comercio Gaiero fue contundente explicando que esto no es lo habitual, “Dado que los comerciantes no quieren que se le acumulen las deudas por lo que de ser así lo primero que hacen es venir a dar la baja a la oficina”, explico el funcionario.Más adelante y consultado sobre si esta es una cantidad de bajas estacionaria o si se deben a la pandemia el funcionario explico, "hoy la presentación de las notas, todas tienen que ver la cuarentenas en virtud de la pandemia".Finalmente, y en relación a la apertura de locales gastronómicos el director de comercio explico "eso tiene que ver mucho con lo del tema del distanciamiento y el aislamiento, en la medida que nos pasen al distanciamiento que la posibilidad está abierta, podrán abrir sus puertas los gastronómicos porque de hecho el decreto nacional así lo dice", enfatizo le director de comercio de El Bolsón.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |