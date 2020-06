Luego de que se conociera como positivo el caso de un trabajador de la empresa que vino desde General Roca a trabajar por tres días en El Bolsón los trabajadores de seguridad de la usina dejaron bien en claro que la empresa no cumple con los protocolos, "este hombre estaba enfermo cuando estaba en El Bolsón", sostuvo el jefe de los guardias de seguridad de la oficina Oscar Riffo.Ante la preocupación de los trabajadores de la usina de El Bolsón dialogamos con el jefe de los cuidadores Oscar Riffo quién dejo en claro que la empresa no cumple con los protocolos de seguridad al momento de recibir a trabajadores de otras localidades con circulación viral, "mire, por la información que nosotros tenemos posiblemente está llegando personal a trabajar de Bahía Blanca o Buenos Aires, justamente tenemos un motor roto que tiene que ingresar personal sí o sí para para poder solucionar el problema, pero nosotros vamos más allá de eso, queremos saber si esa gente puede tomar el protocolo de los 14 días de aislamiento preventivo y luego recién ingresar a la usina a trabajar".Seguidamente Riffo explico que, en el viaje anterior, donde esta persona finalmente resultó para coronavirus, no vino por una urgencia, "la persona que entró por coronavirus en General Roca, estuvo trabajando acá y ahora tenemos gente aislada, pero a la vez esa persona no tendría que haber ingresado al lugar", enfatizó el vigilador.Ya vino infectadaSeguidamente y en relación a la persona que dio COVID-19 positivo, en General Roca Riffo sostuvo que ya vino infectada, "esa persona vino infectada de allá, de Roca y no hizo la cuarentena los 14 días que marca la regulación local, llegaron con una firma de arriba, de los jefes directamente y bueno nosotros lo tuvimos que dejar pasar".Finalmente, el jefe de los vigiladores explicó que a su entender no están cumpliendo el protocolo como corresponde, " no lo están haciendo como es, pasa cualquier en El Bolsón no hay ningún control sobre porque vienen, llegan con el permiso de un estado de emergencia y pasan, pero lo que había que hacer acá dentro no era de emergencia", sostuvo el trabajador preocupado por la nueva llegada de operarios de Bahía Blanca y Buenos Aires.Con todo y en relación a las medidas que tomaron los vigiladores para evitar que otro operario que no haya realizado la cuarentena ingrese a la usina Riffo explico, "yo como jefe vigilador que estoy en la tranquera me voy a hacer cargo directamente si viene gente de afuera no van a entrar, siempre y cuando hagan sus 14 días de aislamiento como debe ser van a poder ingresar, sino no”, sentenció.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |