Pasado el mediodía de hoy se produjo un despiste en la zona de El Foyel, a pesar de los momentos de zozobra el conductor de una Renault Duster sólo sufrió un susto.El accidente ocurrió frente al conocido restaurante y parrilla donde Mayi, en El Foyel a raíz de la presencia de hielo en la calzada, se trataba del conductor de una Renault Duster oriundo de Bariloche que venía hacia la localidad de El Bolsón a traer insumos a su pareja que vive en esta localidad.Sólo se registraron daños materiales productos del despiste. El conductor no presentó lesiones de ningún tipo, de cualquier manera, fue asistido por personal de salud quién verificó que no se encontraba lesionado.