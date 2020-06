Se trata de un trabajo en conjunto entre el gremio gastronómico UTHGRA, los empresarios gastronómicos y concejales de El Bolsón que buscan de a poco retomar la actividad de los comercios gastronómicos de la ciudad.En El Bolsón se llevó adelante una reunión donde distintos actores ligados al sector gastronómico pusieron primera para avanzar en lo que podría ser la apertura de los locales gastronómicos en la ciudad, "primero quiero aclarar que es una cuestión que no se decide desde el concejo deliberante, sino que nosotros lo que hacemos es de intermediación para para recibir el reclamo, la demanda para analizar algún tipo de protocolo y en función de eso nosotros después elevaremos todos los antecedentes al ejecutivo municipal para que en definitiva ellos decían que es lo que va a resolver", explicó el presidente del cuerpo legislativo Fabian Rudolph.A su tiempo Camilo Mazzini empresario gastronómico de la localidad, de dio su parecer sobre esta situación que envuelve sobre todo al sector más golpeado toda vez que avanzan los días de la cuarentena y no se avizora una salida cercana, "la situación es crítica para muchísimos comercios de la zona, especialmente el nuestro está muy muy castigado porque también nos dedicamos muchísimo a la actividad turística, sobre todo el trabajo diario montada sobre una situación turística que no existe hoy por hoy y no se puede mantener".Abrir o no abrirMás allá de poder llegar a un acuerdo, protocolo mediante, sobre la apertura de los locales gastronómicos Mazzini confirmó que muchos evalúan si realmente es posible abrir y con qué costos, "abrir hoy por hoy implica un gasto extra en todo lo que significa poner todos los engranajes en movimiento, que son gastos importantes pero también un compromiso enorme con los trabajadores, por lo que no es fácil ni sencillo, pero a su vez necesitamos comenzar a trabajar de una manera dinámica y fluida teniendo en cuenta que la situación es muy complicada para todo el mundo y cuidando la situación sanitaria”, explico Mazzini.El ánimo es trabajarA su tiempo el secretario del gremio gastronómico Uthgra Maximiliano Almonacid valoró el esfuerzo que hacen los empresarios pero también hizo hincapié en tratar de mantener los mil puestos de trabajo que genera la actividad, "nosotros hemos estado hablando con el sector empresarial de gastronomía y la verdad que es lo que se está haciendo a nivel nacional de hecho la prueba es lo que sucede en el resto del país, donde se están habilitando la reapertura gastronómicas y en todos lados se ha logrado poder hacerlo trabajando, como muy bien lo expresaba Camilo de Jauja, en conjunto articulando las 3 partes, empresarial, gremial de los trabajadores y el poder político respetando las pautas de las restricciones que marca el protocolo”.Mas adelante Almonacid agrego, “se ha podido llevar adelante de hecho con ejemplos como Catamarca que lo aplicaron en base a un consenso de apertura desde las 7 de la mañana a las 10 la noche, Neuquén que dio permiso para que se apliquen en diferentes localidades esta reapertura viendo también el tema de la temporada invernal, entonces para nosotros es muy importante porque el ánimo generalizado de los trabajadores, de los compañeros, el ánimo es trabajar respetando protocolos que está muy claro como lo han explicado”.Nos preocupan los 1000 puestos de trabajoLuego de la reunión que mantuvieron los empresarios junto al gremio y los concejales dialogamos con la concejal Eugenia Carrizo presidente de la comisión de asuntos económicos del concejo deliberante, quién destacó el alcance de este primer encuentro, "escuchamos al sector de empresarios pero también a los trabajadores y lo destacable de esto es que están de acuerdo y tratando de recuperar la actividad sobre todo preocupados, como lo estamos todos por estos mil puestos de trabajo que están en juego, por lo que esperamos que mañana nos presenten un protocolo de cómo se podría ir realizando la apertura de los locales gastronómicos, que luego vamos a evaluar con él intendente Bruno Pogliano y será consensuado con los distintos organismos como el comité de emergencia local, personal del área de salud y sobre todo tener en cuenta que los puntos que proponen no se contradigan con las normativas establecidas, sobre todo en horarios y destacando siempre mantener las medidas de bioseguridad como corresponde”, enfatizó la edil de Juntos Somos Río Negro.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |