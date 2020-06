El Cerro Perito Moreno, espera el OK para iniciar la temporada, a nivel local.









Será luego de que los locales gastronómicos de El Bolsón sean habilitados para su funcionamiento cuando el centro de deportes invernales Cerro Perito Moreno inaugure su temporada 2020, así lo detalló Maximiliano Mazza, gerente de la empresa concesionaria.Consultado al referente del centro de deportes invernales Perito Moreno Maximiliano Mazza sobre la posibilidad de la apertura de la temporada invernal 2020 explico, "gracias a dios estamos con buena nieve, de los últimos años recuerdo que tener nieve en junio es grandioso, así que en base a eso también tenemos las ganas de poder practicar este deporte que es lo que más gana tenemos, siempre con la cautela pertinente y los resguardos necesarios", detallo.Temporada invernal 2020Sobre la posibilidad de la apertura del centro de deportes invernales el concesionario explico, "primero hay ver dónde estamos parados en todo este contexto, ante todo la cautela es lo más importante. Nosotros somos parte de la comunidad comercial de El Bolsón y estamos debajo del régimen de las autorizaciones vigentes, en eso puntualmente estamos esperando a poder entrar en una fase en donde en conjunto con el municipio podamos abrir la montaña al residente local", enfatizo Mazza.Seguidamente y en relación a los protocolos que se hicieron en el centro de deportes agrego, " estuvimos trabajando los últimos meses, ganan dando tiempo también en llevar adelante protocolos que fueron trabajados con salud, donde hubo muchísimas observaciones, que fueron corregidos, fueron devueltos y se presentará nuevamente. Pero esos protocolos Igualmente todavía le faltan una fase de pruebas, que es con la práctica de ejercerlos en el lugar, entonces esos protocolos al principio se van a hacer con la apertura de la montaña en donde inclusive van a ver ajustes, porque algunos protocolos serán viables otros los tendremos que ajustar y demás"."El deporte de alpino en toda su gama es muy importante para la comunidad, de los deportes de montaña cómo son los deportes en otras actividades que son gimnasios o deportes de Conjunto, cumplen una doble función, tiene la función de lo recreativo y turístico que nos permite poder trabajar y ser destino turístico; pero también tiene como destino deportivo existen un montón de deportistas locales que inclusive hoy lo que permite la federación es el deporte para preparaciones de deportistas Olímpicos, por esto es muy importante", explicó Mazza.Fecha tentativa 18 de julioSobre la apertura mediados de julio Maximiliano Mazza explico, "Nosotros siempre estuvimos trabajando en conjunto con el municipio para poder abrir apenas estén las condiciones, que se de esta situación de que se abren los comercios, que no es tan fácil, hay un proceso que uno tiene que tener una fecha de perspectiva por lo cual desde que haya una señal que es la apertura de los locales comerciales gastronómicos, gimnasios, etc. ahí nosotros vamos a poder certeramente tener un panorama, nosotros continuaremos con los gastronómicos porque también hay algo importante y es la parte del resguardo, muy importante en la montaña por lo cual tener algún espacio de resguardo para aunque sea 5 minutos para poder calentarse las manos o para poder ir al baño, es importante atento a esto nosotros tenemos que esperar a que se habilite la parte gastronómica para poder encuadrar nuestros locales gastronómicos dentro de ese protocolo y poder dar el servicio que corresponda", señalo Mazza.