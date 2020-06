Este jueves 2 de julio, se hará efectivo el pago del subsidio excepcional de $5.000 otorgado por el Gobierno Provincial para retirados y pensionados de la Policía de Río Negro, conforme a lo dispuesto en el Decreto Provincial N° 272/20.ANSES confirmó el cronograma de pago propuesto por el Ministerio de Seguridad y Justicia para el jueves para la totalidad de los beneficiarios. El subsidio está destinado a todo el universo de retirados y pensionados de la policía con alta a ANSES al 31 de diciembre de 2019.La concreción de este subsidio extraordinario es una muestra más del esfuerzo del Gobierno rionegrino para brindar respuestas al sector, siendo receptivos a las necesidades del mismo.Suspensión de la marchaEn tanto la Comisión de Referentes del sector de autoconvocados de Retirados yPensionados de la Policía de Río Negro, informamos que, por mayoría, seresolvió posponer la marcha prevista para el día miércoles 01 de Julio delcorriente año, por cuestiones de índole climáticas que se están sucediendo ennuestra provincia y por la propagación del COVID-19 en algunas ciudades.Debemos preservar la salud de todos para continuar en este camino queunidos hemos emprendido.Nuestro espíritu de lucha está intacto y continuará en el marco de la unidad yde asamblea permanente hasta tanto nos sean reconocidos los derechos quedesde hace mucho tiempo nos han quitado, llevándonos a una situación devulnerabilidad social tal, que son necesarias varias acciones coordinadas ydevoluntad política, para poder tener un atisbo de mejora.Desde el año 2016 a la fecha hemos perdido el 60 porciento de nuestro valoradquisitivo,tenemos haberes por debajo de la mínima establecida por elgobierno Nacional, hay juicios con sentencia firme que aún no han sidoabonados, no estamos incluidos en el cobro de la Zona Austral, el trámiteprevisional de retiro o pensiones se dilata a tal punto que son varios meses loque se demora en hacerse efectivo el pago.Si bien hay una apertura al diálogo del Gobierno Provincial y Nacional, nosresulta insuficiente y exigimos respuestas inmediatas a nuestros reclamos yla reivindicación de nuestros derechos.Comenzamos un camino para ser escuchados y visibilizados, defendiendo loque por justicia nos corresponde, pero aun nos queda un largo trecho porrecorrer.Nos dirigimos e integramos a los familiares de los policías activos que sesumen a este movimiento y aunemos esfuerzos para la recuperación de ladignidad y la valorización de nuestra profesión, en pos del futuro del bienestarde todos.Comisión de Prensa: Mirta Bichara- Mercedes Estrada- Sandra Caballeri-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |