Comunidad en alerta luego de estafas telefónicas donde solicitan a las personas que se acerquen a bancos por supuestos cobros de IFE o ATP.Desde la Municipalidad de San Carlos de Bariloche advirtieron sobre personas malintencionadas que están realizando llamados (tanto telefónicos como vía Whatsapp) presentándose como personal de Anses, pidiendo que se acerquen a entidades bancarias o cajeros para, supuestamente, recibir un código y retirar fondos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).Tanto el Municipio como las autoridades locales de Anses alertan que se trata de intentos de estafa, apelando a la buena fe de las personas y al momento de crisis económica que se vive en el marco de la emergencia sanitaria.Quienes llaman (en general, con números de teléfono de Buenos Aires, pero no se descartan otros orígenes), suelen presentarse como gestores, secretarios o incluso personal de Prensa de Anses, brindan supuestos números de puesto y direcciones en la ciudad de Buenos Aires.La situación ya se reportó a las autoridades, quienes reiteran que la agencia gubernamental no posee gestores y en ningún caso se comunican vía telefónica con ningún beneficiario, ya que sólo se comunican con ellos por sus vías oficiales y a través de comunicados en los medios de comunicación. Además, nunca se solicita a la persona que vaya a un banco ni que realice ningún movimiento indicado por llamado telefónico.