El 20° Distrito Río Negro de Vialidad Nacional solicita a los conductores extremar las medidas de precaución al transitar por las rutas nacionales 23, 1s40 y 40, debido que presentan baja adherencia por presencia de hielo y nieve, producto de las nevadas y fuertes heladas que se registran en la región. Se recomienda no circular en horario nocturno.Las nevadas continuarán con distintas intensidades durante los próximos días, por lo que es obligatorio portar cadenas - para ser utilizadas en caso de ser necesario - para todos los que circulen por estas rutas nacionales. Equipos de Vialidad Nacional desplegados en todos sus campamentos se encuentran operativos para realizar las tareas despeje de calzada y garantizar su transitabilidad.Ante el alerta meteorológico por nevadas persistente para el centro y oeste de la provincia – emitido por el Servicio Meteorológico Nacional - se espera que durante los próximos días las nevadas y fuertes heladas afecten la transitabilidad de la RN23 desde Ramos Mexía hasta Dina Huapi, y en todo el recorrido de la RN1s40 y RN40 en la zona cordillerana de la provincia.Vialidad Nacional solicita a los conductores habilitados para circular respetar las velocidades máximas, evitar realizar maniobras de adelantamiento y no detenerse sobre la calzada. Asimismo, respetar las restricciones vigentes, llevar las luces bajas encendidas y verificar que TODOS los ocupantes del vehículo lleven correctamente colocado el cinturón de seguridad.