Mientras se espera la confirmación de la firma del acuerdo tan esperado en la comarca andina los cuentapropistas volvieron a cortar la ruta 40 en la frontera caliente, " hasta que no vea el convenio firmado yo no le creo a nadie más, vamos a seguir haciendo el corte de ruta para que los políticos entiendan que necesitamos trabajar", sostuvo Luis Mella referente de los cuentapropistas.Desde las 9:30 de la mañana de este martes un grupo de cuentapropista que vienen luchando desde hace dos meses de ambos lados de la frontera entre Chubut y Río Negro sobre el Paralelo 42 volvieron a cortar la ruta, con una nueva promesa de liberar el tránsito entre ambas provincias, los trabajadores descreen de los políticos, "para el 28 de diciembre, día de los inocentes, Todavía falta mucho, todavía no hay nada en concreto, yo la esperanza ya la perdí porque y hasta ahora ha sido todo chamuyo", sostuvo Mella.Más adelante Freddy Sepúlveda, otro cuentapropista, dejó bien en claro que la propuesta del reclamo es en virtud de que los dejen trabajar desde y hacia los dos sectores del paralelo, " escuchábamos recién al ministro de Chubut diciendo que ahora al mediodía se firmaba, pero nosotros hasta que no tengamos los papeles en la mano no les creemos nada, el viernes pasado hicimos el corte de ruta y ningún intendente llegó hasta aquí para acompañarnos o sumarse al reclamo, falta sólo un par de firmas pero nosotros hasta que no las veamos en los papeles no vamos a creerles", enfatizó Sepúlveda.En virtud de esto el corte en la ruta nacional 40 a la altura del paralelo 42 sigue activo al menos hasta las 18 horas, tal cómo se realizará el viernes pasado. Sin embargo, cambió la modalidad dado que el día de la fecha cada 30 minutos se levanta el corte y se permite el tránsito en ambos sentidos de al menos 5 vehículos por vez.