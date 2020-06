La presencia de hielo en las rutas del noroeste chubutense género al menos dos accidentes casi uno detrás del otro durante las primeras horas de la mañana del martes, si bien los vuelcos fueron aparatosos, no hay personas lesionadas de gravedad y es destacable el trabajo de los bomberos voluntarios.El primer vuelco se produjo a las 8:30 de la mañana8.30 hs entre las localidades de Epuyen y Cholila.Un joven de 29 años, acompañado por su madre (61), a bordo de un automóvil Chevrolet Spin, perdió el control del rodado por motivos que intentan establecerse y terminó volcando sobre la Ruta 71.Afortunadamente, ambos ocupantes no sufrieron lesiones graves. Por prevención, la mujer mayor fue trasladada al Hospital Zonal Esquel luego de sufrir una descompensación.Vuelco en la Ruta 71: el conductor no sufrió lesionesMedia hora después de registrase un vuelco en la misma ruta, se produjo otro en cercanías de Cholila.Siendo las 9 de la mañana, se produjo un vuelco sobre la Ruta 71, donde por motivos que se desconocen, el conductor de un automóvil Chevrolet Corsa, perdió el control del rodado y terminó volcando.Afortunadamente, el único ocupante del auto no sufrió lesiones.Minutos antes, se había registrado otro vuelco en la misma ruta, en el que el conductor transitaba junto a su madre entre las localidades de Cholila y Epuyen y terminó volcando, sin revestir lesiones de gravedad.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |