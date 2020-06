Así opinó Roberto Díaz, presidente de la Unión de Inquilinos de Río Negro, a El Cordillerano, luego de la aprobación de la norma en el Congreso de la Nación. Conoce los beneficios de esta norma que abarca todo el país. Aquí en El Bolsón la concejal Eugenia Carrizo explica cómo es la normativa.La Unión de Inquilinos de Río Negro fue uno de los principales impulsores de la norma aprobada este jueves en el Senado de la Nación. Por esta razón, este diario dialogó con Roberto Díaz, quien preside dicha organización.“El conjunto de argentinos y argentinas esperó la aprobación de la Ley Nacional de Alquileres al lado del televisor, como si se jugara una final del mundo. Luego de dos leyes presentadas, que no fueron aprobadas por el fuerte lobby inmobiliario al que nos enfrentamos, logramos que la tercera fuera la vencida. Y hoy todo parece un sueño”, señaló consultado por sus primeras sensaciones.Y describió: “desde hace 36 años no se modificaba la ley y hace 6 que empezamos a trabajar en soledad por una necesidad colectiva, que va a impactar en 9 millones de personas y en 145 mil inquilinos e inquilinas de Río Negro. La felicidad es enorme, porque hoy tenemos una Argentina más justa, que equilibra una balanza. Todos los esfuerzos, todas las decepciones, todo el trabajo, tuvieron un resultado. Estoy muy feliz, por suerte”.A partir de la reglamentación y publicación en el Boletín Oficial, todos los contratos de alquiler de vivienda permanente del país van a tener características pensadas para facilitar el ingreso y la permanencia y sobre todo para cuidar el salario de cada hogar.Algunas de esas características son: contratos por tres años con actualizaciones anuales, regulación del precio del alquiler promediando inflación y salario (índices del Estado), una garantía propietaria o un recibo de sueldo (el dueño debe optar por una), el pago de solo un mes de depósito, y su devolución actualizada, sin que el inquilino/a ponga dinero alguno, pago de expensas extraordinarias a cargo del propietario.Asimismo, la norma contempla que tres meses antes de la finalización de un contrato, se puede empezar a negociar la continuidad, por lo que hay más tiempo de búsqueda de otra vivienda en caso de no renovar, así como la creación de un organismo provincial que defienda los derechos inquilinos, el pago de los honorarios inmobiliarios a cargo del propietario, los contratos deberán ser registrados en AFIP, y los que paguen ganancias podrán deducirlo de su salario.“Quiero agradecer especialmente a la senadora Silvina García Larraburu, por estar desde el comienzo en esta pelea, y presentar de manera incansable la ley. Y también a los senadores que acompañaron sin dudar, como Alberto Weretilneck y Martín Doñate. Pero más que nada, y fundamentalmente, a cada inquilino e inquilina que ayudaron, dieron una mano, estuvieron con palabras de aliento. Ahora, todos y todas tenemos la responsabilidad de trabajar por su aplicación, para que el mercado cumpla. Hoy podemos decir que vale la pena pelear por las causas justas”, consideró Díaz.Finalmente, destacó que con la aprobación de esta nueva norma, la Argentina, es el primer país de la región, en tener una ley nacional de alquileres.2 semanas antes de que fuese aprobado en nivel nacional la ley de alquileres, ya en El Bolsón había avanzado en la promulgación de una ordenanza en tal sentido dialogamos con la impulsora la concejal Eugenia Carrizo que nos comenta ¿Cómo se aplica esta nueva ley?-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |