Se trata del jefe de seguridad que tenía la empresa Security servicio Neuquén. en El Bolsón la misma que atiende todos los edificios de la empresa Edersa Óscar Riffo.Rifó había denunciado que Edersa no cumplía con los protocolos de seguridad para Covid 19 a los pocos días lo despidieron.Pocas horas pasaron luego de que Óscar Riffo denunciara qué Edersa no cumple con los requisitos de bioseguridad para las personas que llegan de otras localidades a la ciudad de El Bolsón, incluso puso como ejemplo el hombre que está internado como caso confirmado para Covid 19 en General Roca que provocó que cuatro operarios de la empresa Edersa estén en aislamiento preventivo aquí en El Bolsón, luego de esto los directivos de la empresa de seguridad para la cual rifó trabaja desde hace 14 años literalmente le dijeron no vuelvas más.Esta mañana dialogamos con el trabajador que con la voz quebrada pedía que lo reincorporen al trabajo que él simplemente se había preocupado por la salud de sus compañeros y de la comunidad, "me dejaron sin trabajo después de 14 años y sin obra social yo tengo una hija discapacitada y en ningún momento se preocuparon por la situación que estamos viviendo lo único que hice fue denunciar algo que no estaba bien y por eso me echaron", sostuvo Riffo.Durante 14 años trabaje para la empresa Security servicio Neuquén, era el jefe de vigilancia en El Bolsón y pasó lo que tiene que pasar, por salir a defender a la gente por el hombre que ingreso de Roca con coronavirus y no sé quién dio la orden de despedirme”.Consultado sobre el gremio que los nuclea y qué acciones tomarán Riffo explico, " sí hable con el secretario de Bariloche y tomaremos las medidas del caso, pero la pura verdad es que lamentablemente acá por lo visto no hay código, dos o tres compañeros saltaron, pero no pueden hacer nada porque si echaron al jefe de seguridad entonces aún un vigilador común con más razón lo van a echar por eso mismo no van a decir nada”.“Me voy a defender no es nada ilegal lo que yo estoy haciendo y lo que hice y bueno me echaron lamentablemente, hoy por hoy me dejan sin una obra social, mi jefe sabe bien que yo tengo una hija discapacitada y lamentablemente me dejaron sin laburo” sostuvo Riffo con la voz quebrada dado el momento histórico que se vive y a pesar de que hay decretos nacionales que prohíben despedir a los trabajadores, está empresas literalmente vuelve a desoír todo lo que tiene que ver con esta pandemia y deja un hombre en la calle.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |