El 20º Distrito Río Negro de Vialidad Nacional resuelve postergar la medida para sumar nuevos protocolos de bioseguridad en el marco de la Pandemia Covid -19 y aguardar las decisiones que tomaremos en conjunto con el Poder Ejecutivo Provincial.Por ello, hasta una nueva definición, desde la jefatura del 20º Distrito se recomienda a los usuarios no circular en horas de la noche cuando las condiciones de seguridad no estén garantizadas, producto de las intensas nevadas y heladas en la región sur y cordillerana de Río Negro.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |