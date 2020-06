Luego de los hechos de violencia que han ocurrido en el sector sur del Barrio Irigoyen dialogamos con el presidente de la junta vecinal Teodoro Paillalef quién se mostró preocupado por esta situación al tiempo que destacó que no es todo el barrio son unos pocos los revoltosos, sostuvo y además agregó que se va a reunir con el comisario para pedirle mayor presencia de seguridad en el barrio.Tras dos semanas de violencia en la que se cuentan incendios, viviendas apedreadas y la muerte de un joven, el presidente de la junta vecinal Teodoro Paillalef diálogo con la prensa y se mostró preocupado por la situación que vive ese sector del barrio, "Lamentablemente en estos hechos de inseguridad nosotros notamos que el problema es mucho más profundo de lo que podemos decir acá o sea yo creo que el problema es lo blanda que es la justicia que permite que delincuentes sigan libres y vuelven a delinquir y quién paga las consecuencias la pagamos nosotros lo varios humilde que no tenemos seguridad privada”, sostuvo.Barrios pudientes si, humildes?Seguidamente Paillalef confirmo que tendrá una reunión con el comisario Blázquez, “no tenemos recorridas permanentes cómo tienen otros varios que son más pudientes, lamentablemente que esto es algo que voy a ir a hablar con el comisario para pedirle más recorridas policiales por lo menos que se vean durante el día y más que nada en la noche”.Además, agrego que va a pedir que los móviles recorran la última parte del barrio y ver si se puede dejar alguna peatonal permanente como hay en otros barrios a los denomino más pudientes “por decirlo de alguna manera”.Por unos pocos los revoltososSeguidamente el presidente de la junta vecinal destacó que el 98% de los vecinos del barrio son laburantes, " el barrio está conformado por trabajadores, este es un barrio de masa Obrera, o sea somos todos trabajadores los que vivimos acá nos conocemos todos, además es un barrio que sí bien es grande los vecinos nos conocemos y sabemos que la gran mayoría, el 98% te puedo decir, son de buen vivir son todos trabajadores pero si tenemos esa problemática y justamente decía no somos un barrio pudiente y por no tener seguridad privada tenemos que sufrir esas consecuencias", sentenció el dirigente gremial quién insistió en que se reunirá con el comisario Blázquez para pedir mayores controles.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |