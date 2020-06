La secretaría de Planificación Estratégica advierte sobre la importancia de evitar posibles estafas ante la oferta de inmuebles no habilitados. Para ello resaltan la importancia de solicitar información oficial sobre el estado de los mismos en las direcciones de Obras Particulares y Catastro Municipal.Asimismo, recuerdan que la compra de un terreno, lote, parcela, fracción, etc. con permisos precarios de ocupación, de custodia u otro documento que no sea a titulo perfecto está terminantemente prohibida, previendo graves multas para el comprador, el vendedor y los actores intermediarios.La adquisición con desconocimiento de lotes puede derivar en limitaciones a la hora de construir sobre el mismo por lo que es conveniente tomar previo conocimiento sobre la normativa vigente acercándose a las oficinas de las direcciones correspondientes los días lunes a viernes de 9 a 13 hs.Para consulta por:-Estado de inmuebles (lotes, parcelas, etc) Dirección de Catastro Municipal comunicarse a catastrolagopuelo@gmail.com ó catastro@lagopuelo.gob.ar. Oficinas: Avenida Los Alerces s/n.-Estado de inmuebles (construcciones, viviendas, reformas edilicias, etc) comunicarse a Dirección de Obras Particulares por mail a obrasparticulares@lagopuelo.gob.ar. Oficinas: Avenida Los Alerces s/n en las Instalaciones del Gimnasio Municipal.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |