Luego de la controversia generalizada el día el fin de semana dialogamos con el director de defensa civil de El Bolsón Leandro Romairone quien nos dio cuenta sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer en estas salidas de esparcimiento que están autorizadas, "más allá de las autorizaciones aquí lo que debe primar es el sentido común", destacó el funcionario.El fin de semana largo género la salida de los vecinos a distintos puntos panorámicos tales como, cabeza del Indio, Cerro amigo o el Piltriquitrón, habida cuenta de esto se generó la duda y distintas situaciones de enojo en redes sociales por lo que le consultamos al director de defensa civil de El Bolsón Leandro Romairone qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no, esto no respondía, "lo cierto es que rige la resolución 109 municipal que establece las salidas recreativas en el rango horario de 13 a 19 los días martes, jueves, sábados, domingos y feriados. Lo que también la misma normativa establece es un tiempo de una hora para salir y recomiendan los lugares alejados del casco urbano, esto es a los fines de evitar que este tipo de salida sirva para algún tipo de aglomeración de gente".Mas adelante agrego que esto no implica invadir los parques que son municipales y ni tampoco recorrer la montaña como tal, ir más allá de que lo se puede, además los refugios continúan por disposición cerrados, obviamente hay lugares en los que reciben personas porque los cuidadores viven allí y, pero no están brindando el servicio al público.Más adelante y concretamente en relación al cerro Piltriquitrón el director de defensa civil explicó, "en principio por lo que marca la resolución es correcto el trabajo de la policía y es importante a los fines de establecer porque si no hay algún control en el uso pueda generar un riesgo sanitario qué es lo que se busca evitar. Entonces es importante la función del personal policial cuando se controle el acceso a la plataforma y si sabemos que hay actividades de senderismo qué se hace en estos sectores que respetan, que cumplen lo que están en el marco de lo que procura esta resolución, pero sobre todas las cosas siempre tiene que estar y apelar a la responsabilidad individual en todo momento, tener en cuenta que aún en los espacios y tiempos que están permitidos si nos juntamos entre amigos a conversar a tomar mate, con ese tipo de conducta estamos atentando contra el aspecto sanitario, qué es lo principal cuidarse uno mismo y cuidar a los demás", sentenció el director de defensa civil de El Bolsón Leandro Romairone.