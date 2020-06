La Municipalidad de El Bolsón, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, entregó la segunda tanda de la Tarjeta Alimentar, las cuales corresponden al remanente que no ha sido retirado por los beneficiarios en la primera instancia.+En esta oportunidad la entrega se realizó en la Casa del Bicentenario, en donde más de 200 beneficiarios y beneficiarias estaban en condiciones de recibir la tarjeta. Desde la Secretaría de Desarrollo Social se informó que aquellos que aún no pudieron retirar su tarjeta, podrán hacerlo en la tercera entrega que se informará próximamente.La Tarjeta Alimentar es un Plan Nacional contra el hambre, el cual busca que todos accedan a la canasta básica alimentaria, permitiendo comprar todo tipo de alimentos, a excepción de bebidas alcohólicas.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |