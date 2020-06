En el parte diario elaborado por el hospital de área de El Bolsón en relación a la pandemia coronavirus se destaca que la localidad de El Bolsón continúa sin circulación viral comunitaria.De igual manera desde el nosocomio local Se confirmó que no se han notificado nuevos casos sospechosos al momento de la elaboración de este parte.Además, destacaron que permanecen asintomáticos los contactos estrechos del caso confirmado En la ciudad de General roca cumpliendo con el aislamiento domiciliario con seguimiento por parte del equipo de vigilancia epidemiológica local.Finalmente se informó que hasta el momento no hay evidencia de circulación viral comunitaria en la localidad de El Bolsón.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |