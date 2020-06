En horas de la tarde de este lunes se produjo la detención de una persona vinculada, al menos en las primeras líneas investigativas, al homicidio del joven de 20 años ocurrido el fin de semana en el barrio ampliación Yrigoyen.Si bien se mantiene un fuerte hermetismo en el orden policial y Judicial, Testigos del barrio confirmaron la detención de una persona, que ya en las calles del barrio era indicado como autor del hecho.Con todo, altas fuentes policiales confirmaron si, la demora de una persona que podría estar ligada con el asesinato de Salazar, por lo que se están realizando las diligencias procesales pertinentes.El hombre sería oriundo de Comodoro Rivadavia y si bien por el momento no se lo imputa directamente por el homicidio de Salazar, no se descarta que en las próximas horas puedan imputarlo.Es de destacar la pronta demora del sujeto en virtud de las pruebas recabadas y la celeridad con que actuaron desde la unidad 12 a cargo del comisario Sergio Blázquez y el equipo a su cargo.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |