El 20° Distrito Río Negro de Vialidad Nacional informa que a partir de las 10 hs se habilita con extrema precaución y portación obligatoria de cadenas la circulación por las rutas nacionales N°23 y N°40.La R.N. N°40, entre Bariloche y El Bolsón, presenta sectores con baja adherencia por presencia de nieve y hielo en las zonas altas. Se solicita circular a baja velocidad y no realizar maniobras de adelantamiento.De Villa Mascardi hacia Bariloche si bien no hay acumulación de nieve hay sectores con baja adherencia por calzada mojada. Equipos viales se encuentran trabajando en el tramo.Por otra parte, luego de un intenso trabajo de los equipos viales, se logró recuperar completamente la transitabilidad de la Ruta N°23, con extrema precaución y uso obligatorio de cadenas en las subidas pronunciadas porque aún hay tramos con hielo y nieve sobre la calzada que dificultan la tracción de los vehículos. El uso de cadenas es obligatorio entre Dina Huapi y la zona de la estancia Perito Moreno.Respecto a la R.N. N° 1s40, se informa que la misma permanecerá cerrada para todo tipo de vehículos hasta nuevo aviso. Hay tramos con acumulación de nieve y formación de hielo que impide la circulación de todo tipo de vehículos.Vialidad Nacional recuerda que es obligatorio portar cadenas para ser utilizadas en caso de ser necesario. Asimismo, solicita respetar al personal presente sobre la calzada y chequear el estado de las rutas en la página oficial www.vialidad.gob.ar