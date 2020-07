El 20° Distrito Río Negro de Vialidad Nacional informa que mañana se habilita, con restricción horaria, extrema precaución y portación obligatoria de cadenas, la circulación de camiones y vehículos de tracción simple por la ruta nacional N° 23, entre Dina Huapi e Ing. Jacobacci.La circulación de camiones y vehículos livianos se permitirá únicamente entre las 8 y las 14 hs y contará con el apoyo y asistencia, en caso de ser necesaria, de los equipos viales que se encontrarán trabajando en las zonas afectadas por la acumulación de barro y la formación de charcos de agua. Los vehículos 4x4 no tendrán restricción horaria y podrán hacerlo durante todo el día, aunque se recomienda no circular de noche.Gracias al intenso trabajo de despeje realizado por personal de los campamentos de Pilcaniyeu e Ing. Jacobacci, hoy la ruta no presenta nieve sobre la calzada. Por esto, los equipos viales se encuentran trabajando hace varios días en la optimización de los desvíos, mejorando el drenaje de las cunetas, desbarrando y rellenando con material las zonas más afectadas por el deshielo y las precipitaciones.Se destaca que personal de la Policía de Río Negro llevará adelante el control y corte de la calzada e informará a los usuarios de la restricción vigente.Vialidad Nacional solicita a los conductores respetar los horarios de circulación y al personal presente sobre la calzada, transitar a baja velocidad y tener presente que hay tramos sin banquinas por acumulación de nieve. Asimismo, se recuerda que es obligatorio circular con luces bajas encendidas y el uso del cinturón de seguridad.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |