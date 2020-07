Así lo confirmó esta mañana en diálogo con los medios el gerente de la empresa consignataria Maximiliano Massa quien además explico cómo serán los protocolos para poder acceder al cerro Perito Moreno, "será sólo para los vecinos de El Bolsón y deberán contar con una autorización que deben solicitar en la oficina de turismo", explico Massa.Si bien faltan ultimar algunos detalles el propio Maximiliano Massa estimó que el sábado ya estarán abiertas las puertas del centro deportes Cerro Perito Moreno para los vecinos de El Bolsón únicamente, " sí dios quiere esta semana estamos terminando de llevar a la práctica todos los protocolos que hemos venido trabajando con el municipio, con provincia, con nación y con la cámara de centros de esquí. Tenemos muchas recomendaciones del área de salud local para poder llevar adelante la apertura del Cerro Perito Moreno el día sábado, pero estamos al día".Cómo será el protocoloSeguidamente en relación al protocolo para poder acceder a los medios de elevación y disfrutar del deporte blanco Massa explico, " los pasos sobre todo el acceso al cerro y la práctica en la montaña eso ya está cerrado y ya lo estamos implementando como para que la gente sepa algo, van a tener que tener mucha paciencia será con el distanciamiento, el barbijo y los protocolos que ya conocen de actuación en los comercio, la gran diferencia está en el tema del acceso el cerro Perito Moreno, que es importante destacar, abre solamente para residentes de El Bolsón por eso llevamos adelante dos pasos que son muy importantes para desmotivar a cualquiera que logre entrar a lo que es la comunidad El Bolsón y de ahí que no acceda al cerro perito Moreno”.Cuáles son estos pasosSobre estos pasos para evitar colados Massa sostuvo, “los pasos son los siguientes, el vehículo hay que acreditarlo en la oficina de turismo local, para eso hay que ir con el documento con el domicilio en El Bolsón o poder certificar en policía, con eso en turismo se le va a dar una oblea a cada vehículo y esa oblea va hacer la que se controle en el acceso en la Pampa antes del Cerro perito Moreno. Todos los vehículos que van a entrar al cerro perito Moreno necesitan tener que tener la oblea y el trámite se hace con anterioridad en turismo”, enfatizó el concesionario.Acceso por ruta 40En relación al miedo que tienen las autoridades sanitarias del acceso irrestricto de personas llegadas desde Bariloche por la ruta 40, el concesionario destacó que ese camino permanecerá cerrado, "vamos primero, a dejar tranquilo a la gente y salud vamos a cerrar ese acceso, va a ser solamente de uso de los vecinos que viven ahí, en esos campos, va a estar cerrada la tranquera por lo cual los que vayan por la ruta 40 van a encontrarse la tranquera cerrada. Y con respecto a la preocupación de que accedan aquellas personas que puedan llegar tener un permiso de obra pública de Bariloche que vinieron hacer una tarea específica a El Bolsón, accedan a la boletería solamente, se va a dar permiso aquellos autos residentes que entren a la plaza estacionamiento y los pases se van a vender solamente a los que tengan en el documento el domicilio o puedan certificar en la policía su residencia en El Bolsón".Qué pasa con los vecinos de la comarcaSobre los vecinos de Lago Puelo o El Hoyo Massa explicó que por el momento no podrán acceder, "la gente que tiene el permiso de poder pasar a El Bolsón le hacen un permiso específico para un trabajo, nosotros abrimos solamente para residentes de El Bolsón, eso es lo que nos dejó salud, si el día mañana se flexibiliza el tema en la frontera, nosotros estaremos abiertos para aquellos que circulan en El Bolsón", detallo.Nieve garantizada hasta diciembreEn relación a la calidad y cantidad de nieve el concesionario estimó que hay muy buena nieve, "es impresionante la nieve que hay, un metro en la base, 1,80 en intermedia, en 1365 y casi 3/4 metros de nieve en el plató".Control de gendarmería"Otra cosa muy importante sabemos que las zonas altas de la montaña por diferentes placas de nieve que hay de diferentes nevadas, por ejemplo cayó la nevada grande llovió arriba y helo eso ha hecho una superficie dura y deslizante y después le cayeron los 30 centímetros de nieve esa placa está muy inestable entonces va a estar gendarmería arriba detrás de la segunda telesilla doble y no va a permitir el acceso a la zona de fuera de pista, por atrás de los medios de elevación, hasta que se puede hacer todo el control del área de la zona de riesgo, de la zona alta", sostuvo el concesionario para evitar cualquier accidente.Finalmente, sobre los medios de elevación que van a estar funcionando masa explico, "van a estar funcionando las dos sillas, el Tbar, y los medios de elevación de principiantes en el sector de intermedia además vamos a estar habilitando para la época de finales de agosto, septiembre todo el sector nuevo de principiantes que hay medios de elevación los de arriba y el sector gastronómico en septiembre ya cuando mejore un poquito más el clima, estimo Massa.