Así lo confirmó en una entrevista exclusiva con noticias del Bolsón el director de comercio de la localidad Guillermo Gaiero, quién confirmó que los comercios esenciales están habilitados para abrir los días domingos también, Ahora la apertura es de lunes a lunes de 8 de la mañana a 20 horas.En diálogo exclusivo con noticias del Bolsón el director de comercio de la localidad confirmó que con el cambio de fase y luego de realizado los protocolos pertinentes los comercios esenciales entre los que se incluyen los comercios de cercanías, despensas, supermercados incluso los kioscos, están habilitados para abrir comercialmente los días domingos vale decir que ahora no va a haber ningún día de prohibición para los comerciantes y lo podrán hacer en el rango horario desde las 8 de la mañana a las 20 horas, "se modificó básicamente el horario de apertura y cierre, recuerden que antes los comercios podían abrir desde las 9 de la mañana a las 19:00 horas 20 horas", explico Gaiero.Los domingos tambiénMás adelante Gaiero confirmó que ahora los locales comerciales esenciales entre los cuales básicamente se encuentran las despensas de cercanías, supermercados y kioscos incluso podrán abrir los días domingos, "esto nos permite que no haya tanta aglomeración de clientes y la fluidez de circulación sea mejor, para evitar el contacto entre las personas que acuden a los comercios sobre todos los días sábados por la tarde, que estábamos notando que era un momento clave donde mucha gente se agolpaba a realizar compras para pasar el domingo", explicó el funcionario.Mas adelante también confirmo que otras actividades como natación y deportes tales como el Paddle y el tenis están permitidos , siempre antes deben presentar el protocolo de actividad para que sea aprobado.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |