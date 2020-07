Si bien no tiene una fecha definida la concesionaria del histórico refugio Mirta Soria estimó que para mediados de Julio ya podría recibir a los vecinos de la localidad para compartir un ambiente familiar y una comida bien de montaña.Se trata de uno de los refugios icónicos de toda la región que está emplazado en el cerro Perito Moreno que fue inaugurado en 1986, la concesionaria del espacio gastronómico ya última los detalles para poder recibir a los vecinos de la localidad, "siempre siguiendo los protocolos que hay actualmente, despacito estamos tratando de abrir el refugio, siempre para la gente local de acá de El Bolsón evitando que se amontonen muchas personas en el salón del refugio", explicó Mirta.Seguidamente y teniendo en cuenta el avance del invierno sobre una fecha tentativa de inauguración sostuvo, "lo tenemos arreglado y acondicionado ya desde el año pasado, estamos tratando ahora con el nuevo protocolo de abrir quizás en la próxima semana, destacando la higiene y la presencia de alcohol en gel en cada una de las mesas, recuerden que tenemos un lugar lo suficientemente amplio para evitar que haya aglomeración de personas", enfatizó la concesionaria.Espíritu familiarSeguidamente y en relación al espíritu que tiene el refugio Albrecht Rudolph, Mirta explico que tiene que ser como una gran familia por eso es que se le permite a los vecinos ir a tomar un mate o a comer algunas tortas fritas, no es indispensable que realicen la compra en el espacio pero recuerden que siempre son más ricas las tortas fritas que preparan allí en el refugio, incluso Mirta ofrece siempre la atención de algún chocolate caliente o calentar el agua del mate que eso sí es lo que se cobra, pero el acceso para descansar un momento y recuperar un poco el calor que se pierde jugando en la nieve está garantizado.Sobre el refugioEl refugio Albrecht Rudolph se encuentra a 1000 metros de altura sobre el Cerro Perito Moreno, dentro del paraje de Mallín Ahogado, municipio de El Bolsón.Es el refugio de la región ubicado más al Norte de la Comarca. También es el único refugio de la zona al que se puede acceder haciendo el camino completo en vehículo. Y además, el único que funciona en un centro de esquí y deportes de invierno habilitado, ya que da albergue en el acceso a las pistas de esquí del Cerro Perito Moreno, que cuenta con medios de elevación para la práctica de esquí alpino, snowboard, etc.HistoriaFue inaugurado en 1986, construido por Albrecht Rudolph y otros ciudadanos de El Bolsón relacionados con el Club Andino Piltriquitrón, pensando desde un principio como refugio cercano a una zona ideal para la práctica del esquí, como es el Cerro Perito Moreno. Por eso mismo, es el refugio más grande, que cuenta con mejores servicios, desde el punto de vista de la comodidad (de hotelería y gastronomía) y comunicación (se llega en vehículo, hay señal de wifi, telefonía y luz eléctrica) de la Comarca Andina.Pese a todo esto, durante el verano funciona en parte como un refugio de montaña normal.AccesoSe puede acceder en vehículo hasta el refugio mismo, ya sea en auto particular, remis (taxi) o colectivo (transporte público). Desde El Bolsón hasta el Paraje de Mallín Ahogado por la ruta 40 hacia el Norte, dirección San Carlos de Bariloche, hasta la entrada al Circuito de Mallín Ahogado (300 metros después de un control policial, rotonda, salida a mano izquierda), a partir de dónde el camino es de ripio.Tiempos estimados a pie - desde El Bolsón (25 km), normalmente en vehículo. - Desde el refugio hasta el "plateau", 1:45hs.Fotos gentileza Guum producciones.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |