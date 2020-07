Es a partir de este sábado 4 de Julio, desde las 8 AM que los vecinos de las localidades de El Bolsón, Lago Puelo y El Hoyo podrán trasponer el límite interprovincial con los permisos otorgados por cada provincia. Los vecinos de Chubut tendrán que utilizar el permiso otorgado por esa provincia, mientras que los de Rio Negro utilizaron la APP de Rio Negro en tránsito.Luego de más de 45 días de reclamos , reuniones y varios cortes de ruta realizados por los cuentapropista y después de que pasaran varios días de que lo gobernadores Carreras y Arcioni firmaron un acuerdo finalmente se dio una reunión entre los jefes policiales de la Unidad Regional Esquel y los intendentes de Lago Puelo, y de El Hoyo, esto permitió que comience a aplicar, el convenio firmado entre los gobernadores de esta manera facilitar el cruce interprovincial de los trabajadores independientes incluidos en un listado aprobado entre los municipios de la Comarca Andina, incluido El Bolsón y todos los vecinos que tengan los permisos correspondientes.A los asistentes llamó la atención la ausencia de funcionarios de la comuna rionegrina, que habían sido invitados a participar, y en cuya Oficina de Empleo ya hay 300 beneficiarios anotados para atravesar a diario la “frontera caliente” del paralelo 42°, conforme una aplicación de circulación establecida por el gobierno de la provincia vecina.Voceros presentes en la reunión graficaron que “desde las 8 del sábado 4 de julio, la policía del Chubut aceptará los permisos otorgados por Río Negro, conforme un listado exclusivamente con fines laborales dentro de los municipios chubutenses de Lago Puelo y El Hoyo (el resto de localidades aún no ha rubricado el convenio), con obligación de volver a El Bolsón antes de las 18 horas”.En forma recíproca, conforme el decreto 554/20, los trabajadores del Chubut (sólo aquellos incluidos en los listados de los municipios), podrán circular hacia El Bolsón y retornar en los mismos horarios, exceptuados de hacer la cuarentena conforme los protocolos establecidos por la pandemia mundial de coronavirus”, explicaron.De igual modo, los funcionarios participantes dejaron en claro que “el paralelo 42° no se abre para el público en general.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |