Hay colas de camiones esperando en todo el corredor andino, aguardando que Vialidad Nacional abra el paso desde Cardenal Samoré hasta Bariloche, el sector más complicado por el temporal. En tanto, el tráfico hacia el sur es un poco más expedito.Sólo a 25 camiones argentinos y chilenos autorizó Vialidad Nacional a pasar esta tarde entre El Bolsón y San Carlos de Bariloche, debido a complicaciones por las nevadas que obligaron a cortar el tránsito por la Ruta Nacional 40.En tanto, decenas de transportistas trasandinos continúan varados en el paralelo 42°, complicando el operativo de seguridad articulado por las policías del Chubut y Río Negro para la prevención de la pandemia mundial de coronavirus."Llevo seis días de camino desde Punta Arenas y tratando de llegar a Temuco. Me tuvieron un día demorado en Gobernador Costa y otro en Epuyén, ahora me dicen que hasta mañana no puedo continuar. Tengo una carga de 25 vacas, que no he podido alimentar porque no podemos detenernos en la provincia del Chubut, no se si llegarán vivas a la frontera", graficó un camionero quien además se quejó porque "se me terminaron los alimentos y no puedo bajar a reponerlos".En coincidencia, pasado el mediodía del lunes, se permitió avanzar a cinco camiones cargados con unos 130 animales, que estaban en el límite interprovincial desde el viernes. La situación motivó la compasión de varios vecinos de la Comarca Andina, quienes durante todo el fin de semana arrimaron pasto para alimentar al ganado en las jaulas, con temperaturas bajo cero.Según se informó, también hay colas de camiones esperando en todo el corredor andino, aguardando que Vialidad Nacional abra el paso desde Cardenal Samoré hasta Bariloche, el sector más complicado por el temporal. En tanto, el tráfico hacia el sur es un poco más expedito."Teníamos 30 camiones en el paralelo 42°, de los cuales logramos sacar ocho que estaban desde el viernes. Ahora esperamos que salgan algunos más, los transportistas argentinos hacen uso de otras rutas, así que pueden avanzar hacia el norte", indicó en el lugar el oficial Ariel Rubilar.En referencia a las medidas para cuidarse del COVID-19, aseveró que "apelamos a todos los medios disponibles. De todas maneras, los camioneros siempre son muy respetuosos, se mantienen dentro de las cabinas y no hemos tenido complicaciones".Cabe agregar que el límite entre las provincias de Río Negro y Chubut registra permanentemente la presencia de vecinos para intercambiar todo tipo de mercaderías, medicamentos y productos, ya que son muy pocos los habilitados a cruzar hasta El Bolsón, el centro comercial por excelncia en la región.Por su lado, el conductor chileno Claudio Espinoza Valenzuela (con 22 años de experiencia por las rutas argentinas) dijo que "llevamos cinco días en Argentina con el tránsito cortado. Salimos de Punta Arenas con destino en Santiago, donde normalmente demoramos tres días"."En este lugar, la coordinación no ha sido de lo mejor, ya que llevamos dos días en la entrada a El Bolsón sin que se nos permita ir a un baño o comprar alimentos. Tampoco aceptan que los hermanos argentinos vengan a vendernos comida elaborada, es una situación inhumana. Ayer pudimos tomar una buena 'once' (merienda) con los que nos quedaba, pero llevamos más de 24 horas sin comer. Hoy día lo pasamos a puro té o café", graficó.