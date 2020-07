Así lo informó esta mañana el secretario de obras publicas Enrique Ibarra, quien dio cuenta sobre el cruce de ruta que se realizo en horario nocturno para evitar inconvenientes en el tránsito. Además, se refirió a la obra de la escalera en el barrio Usina y la energía eléctrica del barrio Ex ProMeBa.En dialogo con noticiasdelbolson el secretario de obras y servicios publico Enrique Ibarra se refirió al avance en las obras de gas natural que beneficiaran a unas 80 familias de dos barrios de nuestra ciudad, “son dos horas que el intendente había asumido el compromiso a lo largo del primer periodo de gestión, la primera es acceso norte y la segunda es el barrio 50 viviendas del barrio Esperanza”, detallo Ibarra.Seguidamente el funcionario agrego que se ha cumplido con la palabra que había empeñado el intendente, una vez más, “es nada más ni nada menos que llevar adelante una obra de estas características, una hora infraestructura muy importante porque mejora notablemente la calidad de vida de todos estos vecinos, que van hacer nuevos beneficiarios”.Sobre las obras detallo que se finalizó hace un mes de hacer las conexiones y las vinculaciones con el barrio 50 viviendas que ya están llevando adelante sus presentaciones en la empresa que lleva adelante el suministro y ahora están en esta segunda obra en el acceso norte a El Bolsón, “faltaba hacer los cruces de ruta que se demoró porque había trámites administrativos que cumplimentar en vialidad nacional, se debería haber hecho un tiempo importante atrás pero producto esta situación y está contingencia que se está llevando adelante nos vimos demorados. Pero finalmente el día viernes se hizo el cruce de ruta y ahora vienen las terminaciones que corresponden, se va a llevar adelante ahora la reparación de pavimento”.Sobre la obra agrego, “no es un tema menor por eso lo destacó, son 6 kilómetros de cañería de 90 y estamos ahora a la espera de la semana está que viene para hacer el parche hormigón y culminar con esto”, explico Ibarra.Una escalera a la lomaSobre la obra de la escalera entre el barrio Usina y Loma del medio que lleva una demora de varios años Ibarra se mostro confiado que en los próximos días se estará inaugurando, “estamos hablando una escalera que contempla casi 100 metros lineales con aproximadamente de 15 a 18 descansos y 70 escalones”.Seguidamente el secretario de obras públicas estimo que están a pocos días de poder entregar la obra, “ahora falta la terminación de las barandas y hacer todo lo que respecta a la limpieza de la obra en sí, con lo que una vez culminado esto último la estaríamos inaugurando”, detallo.Obra energética en el ex ProMeBaFinalmente sobre la obra de posteo ene l barrio ex ProMeBa, Ibarra confirmo que se está trabajando pero las cuestiones de mensura atrasan los trabajos, “este tipo de situaciones que venimos llevando adelante y qué tiene que ver con mejorar la infraestructura barreal, está también sujeto de la resolución de la cuestión dominial del catastro, para poder obviamente llevar adelante toda la parte administrativa, en el ex ProMeBa ya estamos terminando esto se ha presentado la mensura y tenemos toda los trámites avanzados con Edersa y el municipio va a colaborar con esta gente”, detallo Ibarra.Sobre la precariedad del sistema eléctrico que abastece a este barrio el funcionario destaco que es también una prioridad del municipio, “los vecinos, habida cuenta de que se ven urgidos en tener el servicio que corresponde, en esta época aumenta el tema de los cortes porque la línea es precaria, no cuentan con la infraestructura acorde y cómo todas las viviendas que están ahí usan para calefaccionarse artefactos eléctricos, esto termina dañando la instalación por una sobrecarga”.Finalmente Ibarra agrego que el intendente Pogliano dio la autorización para que se acompañen las obras y servicios públicos para lograr una mejora en la calidad de vida de los vecinos, “en este aspecto la premisa que nos ha volcado la semana pasada es de empezar a trabajar en todos estos lugares donde necesitamos indudablemente mejorar este tipo de suministros como puede ser la parte eléctrica, Cómo puedo hacer la parte de agua estamos armando los proyectos está contemplado el 3 de mayo, está contemplado el Terminal, ex ProMeBa, y vamos a ir trabajando a largo de lo que queda del año para poder arrancar a partir del año próximo todos estos mejoramientos”, adelanto.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |