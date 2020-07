Fue pasado el mediodía de este domingo cuando cerca de 50 trabajadores del rubro de transporte decidieron cortar la ruta aduciendo la falta de responsabilidad por parte de vialidad nacional que desde el día viernes los tenía varados en El Bolsón.Héctor Riquelme, vocero de los trabajadores del volante destacó que vialidad nacional no los dejaba partir de El Bolsón desde el día viernes aduciendo que la ruta estaba intransitable, sin embargo los transportistas pedían transitar la ruta, al punto que remarcaba en que se encontraba en buenas condiciones, “somos todos transportista que llevamos años haciendo esta ruta y sabemos cómo manejarnos, incluso nos ayudamos entre todos por eso si alguno se queda siempre le damos una mano”, explico y agrego que esta les parecía una falta de respeto, “aquí hay gente que la hoja de ruta le marca que mañana tiene que estar de nuevo manejando y se pasaron todo el fin de semana durmiendo en el asiento de un camión”, explicó Riquelme.Liberan la rutaSin embargo, luego de casi mano que va desde El Bolsón hacia San Carlos de Bariloche, el parte emanado desde vialidad nacional explica:RN40: partir de las 14 hs se habilita el tránsito únicamente desde El Bolsón hacia BarilocheS.C de Bariloche, Domingo 12 de julio de 2020 - El 20° Distrito Río Negro de Vialidad Nacional informa que de 14 a 16:30 hs se habilitará, solo para vehículos 4x4 y camiones, la circulación en el sentido Sur - Norte entre El Bolsón y S.C. de Bariloche; y de 16:30 a 19 se permitirá transitar únicamente el sentido inverso, Norte – Sur, desde Bariloche hacia el Bolsón. La portación de cadenas es obligatoria para ser utilizada en las zonas altas del tramo.A las 19 hs se volverá a evaluar el estado de la calzada y si están garantizadas las condiciones de seguridad se podrán habilitar ambos sentidos de circulación entre Bariloche y El Bolsón. De lo contrario se interrumpirá nuevamente la circulación.En estos momentos la calzada se encuentra mojada y presenta tramos con baja adherencia por presencia hielo y acumulación de nieve, principalmente en las zonas altas del recorrido. Se solicita circular a baja velocidad y no realizar maniobras de adelantamiento.Vialidad Nacional recuerda que es obligatorio portar cadenas para ser utilizadas en los tramos con acumulación de nieve. Asimismo, se solicita circular con luces bajas encendidas y verificar que todos los ocupantes del vehículo lleven correctamente colocado el cinturón de seguridad.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |