El gran cometa Neowise visible a simple vista desde el hemisferio norte. ¡Impresionante! ¿Desde tan al sur será posible verlo ahora?... Tal vez hoy al atardecer si no disminuye mucho su brillo..., explico Diego Galperin.Acá está la posición del cometa Neowise hoy 27 de julio a las 19.20 hs en la zona de El Bolsón y Bariloche (para Buenos Aires estimen media hora antes).¿Cómo ubicarlo? Esperar que aparezca justo hacia el norte la brillante estrella Arturo (ver imagen) y luego descender en diagonal hacia la izquierda hasta casi llegar al horizonte.A esa hora estará a 7º de altura y a unos 25º a la izquierda del norte. Está muy bajo y con el brillo de una estrella tenue, por lo que no queda más remedio que buscarlo con prismáticos desde lugares medianamente oscuros (molesta la claridad del crepúsculo).Los siguientes días estará más alto, pero aún con menor brillo. ¡Hagamos el intento! Aclaración: la posición está indicada con una pseudo cruz roja.Además Galperin destaco que mientras esperamos poder observar el cometa C/2020 F3 este lunes (desde Chaco ya lo vieron ayer!), nos preparamos para el lanzamiento del rover Perseverance a Marte el próximo jueves 30 de julio a las 8.50 hs (hora argentina).Tenemos nuestro boarding pass como seguramente muchos de ustedes!! Transmisión en vivo en NASA TV: https://www.nasa.gov/press-release/nasa-invites-public-to-share-excitement-of-mars-2020-perseverance-rover-launch