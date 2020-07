Luego de una comunicación recibida en la redacción de noticias del Bolsón sobre la afluencia de visitantes al bosque tallado dialogamos con el secretario de turismo Bruno Hellriegel, quién destacó Cuáles son las actividades que están permitidas y cuáles no.En diálogo con noticias del Bolsón y en relación a un cuestionamiento realizado por un lector interactivo sobre la afluencia de público al bosque tallado, el secretario de turismo explico cuáles son las actividades permitidas a través de la licitación otorgada a los concesionarios del lugar que si bien hay actividades aun no permitidas de hecho cientos de vecinos la realizan explicó Hellriegel, "en lo que es la secretaría de turismo no ha sido planteado por lo menos con esta información que vos me decís, nosotros estuvimos visitando con informantes de la sección de informes de montaña, tanto el cerro Piltriquitrón como la zona del Bosque Tallado a mediados del mes de junio, estuvo presente personal del municipio y no pudimos observar esto que te llega a vos Fabián puntualmente”, explicó el funcionario.¿Que cuestionan?“Hola Fabián escucho todos los días tu programa, y si quieres buscar la nota anda al bosque tallado que desde que empezó la cuarentena hasta hoy estuvieron recibiendo y alojando gente, mientras hoste, hoteles, refugios etc. Permanecen cerrados cumpliendo la cuarentena imposibilitado de trabajar o de recibir parientes o amigos, consumiendo los últimos ahorros ya que se ven imposibilitados de trabajar. Mientras que en el bosque tallado están recibiendo y alojando gente desde que empezó la cuarentena, y lo más triste es que defensa Civil, el COEM, la Muni, todos saben lo que está pasando en el bosque tallado y nadie hace ni dice nada.Ayer a última hora tarde noche cruzamos a 4 esquiadores en el camino de autos del Piltri, y cuando les preguntamos si querían que los acerquemos al pueblo nos dicen que no, que los están esperando en el bosque tallado para alojarse allí.Esto está pasando desde que empezó la cuarentena”, información que os llego a la redacción que compartimos en forma textual.Seguidamente en respuesta a esta comunicación Hellriegel agregó “En la licitación no dice nada que el Bosque Tallado pueda usarse como albergue o puede haber alguna especie de refugio, con lo cual éste en virtud de esto que te dicen puntalmente a vos, vamos a trabajar en hacer nuevas inspecciones y como no hemos recibido ninguna denuncia formal al respecto no tenemos el día de hoy pruebas que avalen esto”.Mas adelante explicó que van a trabajar por el cumplimiento efectivo de los pliegos y si en algún caso ya sea de esta concesión como de otras concesiones que pasan por el municipio y que también están vinculadas al área de turismo, “ si no se cumple lo establecido desde aquí, desde nuestra área vamos a impulsar que se revoquen las licitaciones ya que esas personas que no cumplen y más en el contexto que estamos atravesando hoy en el cual entendemos que hay que ser muy cuidadoso con las decisiones que se toman, con las cuestiones que qué tienen que ver con el cuidado con la responsabilidad social y con el cuidado de los demás por sobre todas las cosas”, enfatizo.Mucha gente elige el cerroA continuación y sobre la gran cantidad de personas que acceden al cerro Piltriquitron el secretario de turismo detallo, “Este es un tema complicado y tengo que decir que lo está trabajando también el comité de emergencia de El Bolsón, porque sabemos que igual es una actividad que se desarrolla, una actividad que la gente sale allí, como están permitidas las caminatas o las salidas de esparcimiento la gente aprovecha este espacio para hacer una salida a la montaña, lo cual es un tema complejo”, “sobre si está prohibido o no está prohibido es un tema que se lo dejaría mejor a las autoridades sanitarias, a las autoridades del comité que podrían dar una respuesta más concreta al respecto, sabemos que se hace y eso no lo podemos negar porque lo vemos, se ve a diario la gente que busca el contacto con la naturaleza para poder salir un poco de lo que ha sido el encierro, lo que podemos sugerir desde aquí, desde la secretaría de turismo qué es un área que no tiene injerencia en cuanto a la fiscalización de este tipo de cosas, es siempre la responsabilidad social, si es una salida de esparcimiento que sea con la distancia social, que sea utilizando los elementos de bioseguridad recomendados por el personal de salud. No podemos hacer otra cosa desde esta área”, sentenció.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |