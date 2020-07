Los Retirados y Pensionados de la Policía de Río Negro expresamos nuestra disconformidad por el trato indiferente de los funcionarios políticos provinciales con representación nacional para atender nuestra petición de ser incorporados definitivamente y sin excepciones a la Ley 19.485/72 (beneficio por zona austral). También hacia los señores jueces, quienes deberían garantizar nuestros derechos y han accionado de manera incomprensible.En la actualidad vivimos una situación de iniquidad, solo el 5%de un total de 4000 Retirados y Pensionados, percibirán esa bonificación, en cumplimiento a las sentencias judiciales firmes. La misma justicia, los mismos jueces que habilitaron el ejercicio de ese derecho, en un cambio de criterio muy llamativo y coincidente con el cambio del gobierno nacional, a partir de Febrero del 2017, dictaminaron sentencias ahora desfavorables, ante casos idénticos en las condiciones y requisitos, vulnerando derechos y el principio de igualdad establecido en nuestra Constitución Nacional. Esta desatinada y oscura decisión judicial rayana lo absurdo y la posible comisión de incumplimiento cometido por funcionarios; que analizaremos oportunamente.Por otra parte la ANSES administradora de nuestro sistema previsional, aplica leyes nacionales y provinciales a su conveniencia, establece un tránsito administrativo perverso y burocrático para con nuestros trámites; a todo esto le debemos sumar el destrato, la desatención, la inhumanización para con las pensionadas, dejándolas sin asistencia durante años o sin resolver en tiempo razonables los acrecimientos. Nos niegan como beneficiarios previsionales, avasallando los derechos adquiridos y aplica las normativas menos beneficiosas para este sector de pasivos.Somos ciudadanos con derechos. Resulta incomprensible que la misma ley pueda aplicarse de manera diferente para aquellos individuos que cumplen los mismos requisitos exigidos en la misma, nos vulneran el principio igualitario ante la ley, consagrado en la Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Sin embargo la ANSES aplica enfoques diferenciales para atender este reclamo, marcando inequidad y discriminación dentro de nuestro sector.Hace mucho tiempo que nuestros derechos son vulnerados, pisoteados y ninguneado, los funcionarios políticos que cuentan con la posibilidad de realizar el cambio, hacen oídos sordos, la justicia que debe velar por impartir justicia, sobre el mismo tema, sentenció ayer a favor y hoy en contra, no se entiende.Exigimos se deje de lado la política de desigualdad y discriminación y podamos tener soluciones inclusivas y definitivas, conforme la protección de derechos de los adultos mayores, también que la justicia sea el actor principal en este contexto de tantas imprecisiones, que los funcionarios públicos velen por nuestros derechos como ciudadanos; que emitimos voto y elegimos autoridades para ser representados, escuchados y no olvidados.Nuestra lucha no va a claudicar, tomamos la decisión más importante en esta etapa que nos toca transitar, estamos decididos a expresarnos libremente en todas y cuantas oportunidades sean necesarias, en resguardo a nuestra condición de ciudadanos, a reclamar justicia por lo que por ley nos corresponde y a llevar a cabo todas las acciones públicas que creamos menester para hacer sentir que “estamos vivos”.Fdo. Mesa de referentes del Movimiento Autoconvocados de Retirados y Pensionados de la Policía de RN-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |