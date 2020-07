Ayer por la tarde el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal –COEM- mantuvo una reunión a fin de analizar la situación epidemiológica actual, en virtud de los recientes casos positivos, así como también ante el evidente incumplimiento de las medidas de prevención.Luego de las flexibilizaciones impulsadas, a través del cambio de fase a distanciamiento social, quedó en evidencia el comportamiento de la ciudadanía, especialmente los adolescentes y jóvenes que se reúnen en espacios públicos sin respetar las normativas vigentes: uso obligatorio de barbijos o tapabocas; distanciamiento social, y no compartir elementos o utensillos.De igual manera que las reuniones sociales exceden el ámbito familiar, que es lo permitido actualmente. De manera que la falta de responsabilidad social genera un riesgo muy alto de transmisión comunitaria de COVID-19, poniendo en riesgo a la comunidad de El Bolsón.El cumplimiento toda normativa y recomendación es de responsabilidad individual. Y el único fin que persigues es el de evitar la propagación del virus.Las denuncias por incumplimiento deben realizarse al Centro de Monitoreo Río Negro Emergencias (911), aportando la mayor cantidad de información que permitan resolver la situación.En el contexto actual la prioridad es salvar vidas y cuidar la salud de las vecinas y vecinos de El Bolsón, así como también generar las condiciones que permitan avanzar en la apertura gradual de las actividades económicas, productivas, culturales y sociales, entre otras. Reducir el impacto de la pandemia en nuestra comunidad es un compromiso y una responsabilidad de cada integrante de la sociedad.El esfuerzo realizado hasta ahora nos permite circular libremente dentro de la ciudad; sin embargo es urgente y necesario que nos cuidemos entre todos y respetemos las medidas de prevención, lo cual nos permitirá generar nuevas flexibilizaciones.Asimismo y conforme los criterios de las autoridades sanitarias, las personas que retornen de otras ciudades, ya sea por asuntos particulares, deberán cumplir el aislamiento de 14 días, dado que es la única forma de contener la transmisión en caso de contagio.Está en funcionamiento un registro en línea y declaración Jurada para personas con actividades esenciales, exceptuadas, que ingresan o regresan a nuestra localidad conforme lo establecido la Resolución Municipal N° 143/2020.Este tipo de herramientas fortalecen los controles que llevan adelante el Cuerpo de Seguridad de Vial de la Policía de Río Negro, Gendarmería Nacional y la Dirección Municipal de Tránsito; haciendo la gestión de registro de forma rápida y segura.Por último se realizó una evaluación del protocolo presentado por la empresa concesionaria del Centro de Esquí del Cerro Perito Moreno al Hospital de Área de El Bolsón, la cual deberá cumplimentar distintos requisitos para iniciar las actividades según la reglamentación nacional, provincial y municipal, protegiendo a los trabajadores y visitantes.Asimismo, los equipos de trabajo que conforman el COEM se encuentran definiendo los protocolos para habilitar refugios y áreas de montaña.También se está trabajando en la definición de protocolos con los mismos lineamientos para otros refugios y áreas de montaña, los cuales no están habilitados hasta el momento.Cuidarte es cuidar a los demás. Respetemos las medidas de prevención para evitar la propagación del virus. Juntos y entre todos frenamos al virus.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |