Los trabajos de la Provincia para mantener habilitadas y seguras las rutas que comunican el territorio rionegrino no se detienen. No obstante, para evitar problemáticas que causan las bajas temperaturas de noche, las rutas de ripio de Río Negro continuarán restringidas para todo tipo de vehículos entre las 18 y las 8.Un frente frío de pasaje rápido llega a la Región Andina, tiempo inestable con algunas lluvias débiles, bueno y frío para mañana y lluvias y nevadas para el sábado.Para la Región Sur, frío con nubosidad variable, ascenso de la temperatura por las tardes durante los próximos días e inestable para el sábado.Se espera tiempo bueno en los valles y costa rionegrina, tardes más templadas y cálidas el fin de semana para los valles y clima más templado durante los próximos días, y vientos del nornoroeste para la costa de la provincia.Actualidad de las rutasEl 20° Distrito Río Negro de Vialidad Nacional informó respecto al tramo El Bolsón–Villa Mascardi de la Ruta 40 que se encuentra transitable con extrema precaución mientras que el tramo Villa Mascardi–Circunvalación Bariloche–Lte. con Neuquén está transitable con precaución con portación obligatoria de cadenas para ser utilizadas en caso de ser necesario, para ambos casos.La Ruta 1s40 en el tramo Alicurá-Empalme Ruta Nacional 23 se encuentra transitable con extrema precaución para vehículos 4x4 con portación de cadenas.Respecto a la misma ruta en el tramo Empalme Ruta Nacional 23-Lte con Chubut, cuenta con habilitación parcial, transitable con extrema precaución para vehículos 4x4. Cerrada desde la Ruta Provincial 6 hasta Las Bayas por acumulación de nieve y hielo, mientras que está habilitada desde la Ruta Provincial 6 hasta El Maitén y desde Las Bayas hasta la Ruta Nacional 23 para vehículos 4x4 con portación obligatoria de cadenas.Por otro lado, la Ruta 23 en el tramo Dina Huapi (Emp. RN40)-Pilcaniyeu está transitable con extrema precaución. De 8 a 14 pueden circular camiones y vehículos de tracción simple mientras que no hay restricción horaria para vehículos 4x4.La Ruta 23 en el tramo Pilcaniyeu-Comallo, se encuentra transitable con extrema precaución.Por su parte, el tramo Comallo–Jacobacci de la misma ruta está transitable con extrema precaución. De 8 a 14 pueden circular camiones y vehículos de tracción simple, mientras que no hay restricción horaria para vehículos 4x4.Por último, los tramos Jacobacci - Maquinchao / Maquinchao - Los Menucos / Los Menucos - Emp. Ruta Nacional 3 también de la Ruta 23, también se encuentran transitables con precaución.En el caso de la Ruta Provincial 6, tramo Puesto Arostegui (San Antonio del Cuy)–Chasico, su calzada de ripio permanece intransitable por presencia de acumulación de nieve sobre la calzada.