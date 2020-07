El hecho ocurrió ayer por la tarde en plena Avenida Sarmiento cuando móviles policiales de la unidad 12 de El Bolsón detuvieron la marcha de una camioneta Peugeot Partner, en virtud de esto el director de tránsito y Transporte de El Bolsón Leandro Leoni brindó precisiones sobre la situación, luego en horas de la tarde el titular del vehículo también expresó su versión sobre lo sucedido.Promediando la tarde del lunes muchos vecinos de la zona norte de El Bolsón fueron testigo de un procedimiento de tránsito acompañado por personal policial, esta mañana en contacto con noticias del Bolsón el director de tránsito Leandro Leoni explicó de qué se trató este incidente, "yo tomó conocimiento a la tarde, me llama personal de tránsito me informa que hay una persona que conducía una camioneta utilitaria sin habilitación comercial y algún otro faltante más, hasta ese momento estaba todo en orden se le labra el acta y debería dejar la unidad ya que además le faltaba alguna otra documentación que ameritaba que el vehículo quede retenido”, explico le funcionario quien agrego , “después Tomó conocimiento nuevamente un rato bastante más tarde unos 15 minutos, me informan que la persona se dio la fuga, que había envestido los conos, dan la alerta a la unidad 12 quienes interceptaron el vehículo en Sarmiento y Balcarce”.Seguidamente y consultado sobre si el conductor tenia toda la documentación en regla Leoni destaco “la habilitación en regla no, no tenía la habitación del rodado hay una notificación en el área para que se habilite, si tiene la licencia conducir habilitante, tiene seguro del vehículo también pero no tiene habilitación comercial por eso fue la causante del motivo de querer demorar el vehículo y por eso se da a la fuga la persona”.La palabra del vecinoYa en horas de la tarde noticias del Bolsón Se contactó con el conductor del utilitario que brindó también su versión de lo sucedido misma que compartimos textualmente.“Nosotros veníamos de hacer un trámite no andábamos trabajando, andábamos con la camioneta descargada cuando nos pararon los agentes de tránsito nos preguntaron que estábamos haciendo? ya que conocen que somos de una empresa de agua y le dijimos estamos haciendo un trámite, venimos vacíos hoy no estamos trabajando, nos piden seguro, cédula verde y registro se lo entrego y está todo al día me dicen los de tránsito solamente te tengo que hacer una infracción por qué tenés una luz quemada adelante, yo le respondo bueno que me haga la infracción y mañana iba arreglar al municipio a tránsito.Seguidamente viene otro muchacho de tránsito, y me dice: -usted es de la empresa contraria que nosotros le bajamos agua acá que son amigos nuestros--, me dice --su camioneta es una porquería-- y la empieza a patear en la rueda trasera porque tiene el eje torcido y empieza a decir está camioneta es una poronga te le vamos a secuestrar yo le pido el nombre y apellido y le pido que deje de patearme la camioneta y no me quiere brindar ni nombre y apellido y ni el motivo por el cual querían secuestrar mi vehículo como me seguía pateando la camioneta e insultándonos y denigrando a mi vehículo, por lo que decido irme a la comisaría a realizar la denuncia correspondiente, siendo así que no llegue a la comisaría porque fui interceptado antes, ahí le comenté a los policías junto a la gente de tránsito que se acercó al lugar lo que pasó y los policías al ver la situación que estaba pasando dejándome ir a la comisaría hacer la denuncia correspondiente sin darme ningún apercibimiento solo que llame en la próxima vez, porque podría haber causado un accidente y yo reconocí mi imprudencia pero como me fui despacio con la policía de tras mío.Como dijo Leoni, no fue una persecución si no que me fui despacio y tranquilo para llegar a la unidad 12 para hacer la denuncia correspondiente de abuso de autoridad y maltrato de vehículo y mintiéndome que me iba hacer un acta de infracción por una luz por la cual mi hicieron firmar, en ningún momento fue la intención de escapar del lugar, solo fue para no llegar a problemas mayores con los agentes de tránsito y solo hacer la denuncia correspondiente”. Expreso el vecino.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |