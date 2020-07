El hecho ocurrió en la localidad Corcovado, allí en plena madrugada efectivos de la policía de esa ciudad detuvieron a dos personas que trasportaban dos televisores y un microondas. Un tercer individuo fue detenido en la vivienda que acababan de robar, tras amenazar con un arma de fuego a los efectivos policiales.El hecho sucedió en miércoles a las 05:45 horas ingresan detenidos en averiguación del delito de robo calificado en poblado y en banda e infracción uso ilegitimo de arma de fuego, según explico a este medio el titular del comisaria de Corcovada comisario Jose Fernández, “ingresaron tres personas de sexo masculino, en virtud de llamado telefónico al 101 donde se denunciaba que escuchaban ruidos en el interior de la vivienda del Barrio 26 viviendas casa Nro. 09, de la localidad de Corcovado, ante ello personal policial se presenta en el barrio y proceden a la detención en primera instancia de dos sujetos masculinos que trasladaban consigo dos televisores Led y 01 micro hondas”, informo Fernández.Amenazó a los policías con un arma de fuegoSeguidamente los efectivos policiales rastrillaron la zona luego y toman conocimiento que en el patio lindante a la vivienda donde ingresaron los autores del hecho delictual había otro sujeto, al constituirse en el patio posterior en la parte de un martillo, personal policial ve a una persona de sexo masculino que le apunta con un arma de fuego, ante lo cual inmediatamente se abalanza sobre esta persona y procede a reducirla. A posteriori se realizó rastrillaje en la zona donde se procede al levantamiento y secuestro de un arma de fuego marca Bersa modelo 62 calibre 22 L.R. con cachas de plástico y 1 cargador, al momento de verificarla, la misma no tenía municiones en recamara, ni municiones en el cargador, destaco el comisario.Con todo continuaron la búsqueda de más elementos y tal es así que se procede al secuestro de 1 televisor LCD. MARCA SONY BRAVIA 42 PULGADAS, 1 televisor LCD JVC LED FULL HD de 50 PULGADAS, 01 Jostick de Play Stations marca SONY (del cual se descartaron en su huida), 1 MICRO HONDAS SHARP de 25 litros, y 1 campera tipo canguro color rojo con inscripción KA ESE.Se dio intervención al Sr. Guillermo More funcionario de fiscalía Esquel quien pasadas las 18:00 horas realizó control de audiencia de detención vía telefónica con los detenidos, en alta voz, finalizando 19:47 horas, donde El Juez Penal Jose Luis Ennis, dispuso la Prisión Preventiva hacia uno de los detenidos, con modalidad de arresto domiciliario, mientras que los otros dos fueron imputados y puestos en libertad.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |