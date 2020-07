El transporte de carga fue el principal perjudicado ante la medida de fuerza de los gastronómicos. Un funcionario nacional se refirió a un acuerdo previo con el gremio que finalmente no se cumplió. El corte se levanto en horas de la tarde.El titular de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT), Claudio Thieck, llegó al corte de ruta que organizaron los gastronómicos en la Ruta Nacional 40 para negociar el paso de los transportistas. El funcionario insistió en las dificultades que tienen los camioneros por el clima, además de límites horarios en diferentes provincias, y apeló al "sentido común" del gremio.Thieck reveló que se había llegado a un acuerdo previo con la UTHGRA y, a pesar de que algunos camiones alcanzaron a pasar, finalmente quedó sin efecto."Hay que contemplar cómo vienen viajando los transportistas, con el tema del clima y abastecimiento y soy muy solidario en este tema", sostuvo. Dijo comprender la situación de los gastronómicos pero señaló que también hay que comprender la situación de los transportistas.Estimó que "es una interna de ellos" y esperan un rato para continuar con el diálogo. Manifestó que les pidió que tengan criterio y un poco de sentido común. Aseguró que se quedará en el lugar para continuar con las negociaciones, para no perjudicar el abastecimiento.Además, recordó que hay plazos horarios en Villa La Angostura y en diferentes provincias. Manifestó que a esto se suma la cuestión climática. "Intentaremos negociar nuevamente a ver si podemos sensibilizarlos", manifestó.Fuente Bariloche 2000-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |