Cansados de las dilaciones en los tiempos que va de reclamo para poder ir a trabajar desde o hacia las dos provincias a través del límite 42, los cuentapropistas se reunieron esta mañana con el viceintendente de Lago Puelo Alejandro Márquez y le exigieron que se agilice el trámite con al menos los 150 inscriptos en el listado de cuentapropistas."Es muy fácil, le tienen que dar el listado con todos los que estamos anotados con nuestro DNI a la policía acá en el retén y que ellos controlen si somos nosotros y si está todo bien que nos dejen pasar, no entiendo por qué siguen molestando con pedirnos un permiso que no podemos sacar porque muchos trabajamos en negro y es imposible acceder a este permiso que ahora nos piden", "que se dejen de romper las p----s y que tengan el listado uno llega a la frontera y ahí se fijan si es el que figura muestra el DNI y que nos dejen trabajar", exigió Luis Mella a viva vos al viceintendente Márquez.Asu tiempo el viceintendente de Lago Puelo le pidió un poco más de paciencia y destacó que están trabajando con los listados para poder generarle los permisos pertinentes.Finalmente, los cuentapropistas no descartaron que mañana pueda haber un nuevo corte de ruta reclamando justamente que los dejen trabajar.