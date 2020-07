Cushamen. “Hay pobladores aislados, nevó toda la noche, no sé cómo hacer”, dijo Millahuala

4 ° Días "Cushamen Hasta el momento continúa Sin los Servicios de agua, electricidad, gas, comunicación, caminos cortados por la nieve entre otros. ¡Ojala la ayuda llega pronto la necesidad de forma URGENTE.! @Arcionimariano" NECESITA AYUDA EL PUEBLO CUSHAMEN " , postean desde el sitio oficial de la comuna.

















Compartimos: Jonatan Gallardo En la tarde me comunique con el presidente de comuna de cushamen, ante las reiteradas consultas de la audiencia. Estan complicados para acceder a algunas zonas, segun millahuala me comento en el dia de hoy estaban ingresando a la zona de ranquil huao. He decidido que todos juntos podamos llevar adelante una campaña durante el fin de semana para colaborar con los pobladores de cushamen y la zona SUMATE ENTRE TODOS SE PUEDE Fm Impacto 100.3 MHZ El Maiten

#TodosPorCushamen

#Cushamen

#Chubut

@lasirenacomarca

@noticiasdelbolson

El pedido de ayuda se realizó a través del Instagram oficial de Cushamen dando cuenta de la situación que sostiene es delicada ya que hace 4 días están sin garrafas, sin agua y son combustible.Situación complicada con 50 cm de nieve y sin energía eléctrica en Cushamen, el presidente de la Comuna Rural de Cushamen Ricardo Millahuala, en contacto con Radio Nacional Esquel, se mostró muy afligido y angustiado por la situación climática de las últimas horas, la que se suma a la falta de energía eléctrica.Manifestó “Ya llamé a Rawson, a Vialidad, a Defensa Civil, a Asuntos Municipales, a Gendarmería…. estamos complicadísimos, estamos incomunicados, los caminos están intransitables, hay varios pobladores aislados, nevó toda la noche, no sé cómo hacer….” Finalmente expresó “Les pido a ustedes (radio) que me den una mano”.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |