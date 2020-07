El operativo se realizo en septiembre del 2018, pero no fue recién hasta esta semana que se conocieron las sentencias a los 5 imputados, con condenas que van desde los 5 hasta los 7 años.El operativo fue el corolario de una investigación realizada durante varios meses por personal del Área de Drogas Peligrosas de la Provincia a cargo del comisario Eduardo Alonso que estuvieron casi una semana aquí (en la zona donde se lograron las detenciones) con un equipo de trabajo de aproximadamente treinta personas, con personal de las distintas Divisiones de la Provincia, incluidos Madryn, Trelew, Esquel y la brigada de investigaciones de El Bolsón a cargo del suboficial mayor Raul Paredes y la jefatura a cargo de Elio Tapia y Alejandro Álvarez de El Bolsón.Los imputados son la mayoría de El Bolsón salvo uno que es de El Maitén, “dos personas de El Bolsón conocidas en el ambiente del narcotráfico que han sido investigadas en otras ocasiones y que también han logrado evadir alguna investigación. Esta es una zona sensible en este tema, razón por la cual la Policía del Chubut ha tenido un apoyo permanente de la División de Narcotráfico de la Policía de Río Negro y trabajando en equipo han podido desbaratar esta banda que distribuía parte de la sustancia en la zona de El Bolsón y otra gran parte en la provincia de Chubut, en la Comarca Andina y en la ciudad de Trelew”.La droga era traída del norte, y se hizo el pase de mano en Neuquén, si bien al principio hubo tres detenciones luego se amplió el número a 5 en virtud de las otras diligencias que se realizaron, los que cayeron presos en la primera redada fueron: “uno es de apellido Bo a quien le dieron 6 años, Benegas 7 años de prisión, Martínez Pino, chofer del Renault sandero 5 años, Quiroga 6 años y Manrique de El Maitén 5 años de cárcel. Todos son mayores de edad, se detalló en el fallo judicial.6 meses de investigaciónSe trato de una investigación que se inició en marzo con la intervención del juez Otranto de Esquel y culminó el 18 de septiembre del 2018 con un seguimiento que se hizo desde la ciudad de Neuquén y la posterior interceptación de dos vehículos, una camioneta Toyota y un Renault Sandero con tres ocupantes y una cantidad de entre 30 y 35 kilos de marihuanaFinalmente, se supo que la droga la traían en el baúl del Sandero, en bolsas comunes, de las de compra, sin demasiado disimulo.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |